Discord, victima unui atac cibernetic major. 70.000 de utilizatori s-au trezit cu actele de identitate expuse

Actele de identitate aparţinând unui număr de aproximativ 70.000 de utilizatori Discord au fost expuse în urma unui atac cibernetic.

Un grup de hackeri a susţinut că deţine 1,5TB de date ale utilizatorilor Discord, printre care se numără peste două milioane de poze.

Compania confirmă breşa şi spune acum că printre datele furate de hackeri se numără cele în jur de 70.000 de acte de identitate ale utilizatorilor din întreaga lume.

Discord cere actele de identitate pentru verificarea vârstei utilizatorilor, condiţie care începe să fie impusă prin lege în din ce în ce mai multe ţări, relatează news.ro.

Hackerii exagerează proporţiile breşei şi au încercat să şantajeze Discord prezentând informaţii false, spune compania.

Discord mai susţine că atacul a vizat un terţ care realizează pentru companie anumite sarcini de relaţii cu clienţii şi că, între timp, sistemele afectate au fost securizate.

