"Au călcat în picioare legea". 13 case, ridicate vizavi de cea mai mare fabrică de focoase nucleare din UK

Situaţie neobişnuită în Marea Britanie, acolo unde o întreagă comunitate s-au mutat cu rulote şi chiar au început să ridice case pe terenul de lângă cea mai mare fabrică de focoase nucleare.

"Au călcat în picioare legea". Au ridicat 13 case vizavi de fabrica de focoase nucleare, iar acum au primit ultimatum - Profimedia

Un judecător al Înaltei Curţi din Regatul Unit a decis că oamenii care s-au instalat acolo şi şi-au ridcat nu mai puţin de 13 case au termen de două săptămâni să părăsească locul. Cele 13 case, plus alte numeroase rulote, au fost construite în 2025 pe terenul de vizavi de sediul Aldermaston al companiei Atomic Weapons Establishment (AWE) din Berkshire, informează DailyMail.

Judecător: "Au călcat legea în picioare"

Locuitorii din zonă au depus petiţii semnalând acele construcţii şi spunând că "se tem pentru siguranţa lor" din moment ce erau ridicate într-o zonă atât de sensibilă. Consiliul Local a încercat încă din 2025 să oprească instalarea şi construcţiile, dar toate sesizările au fost ignorate. După un lung proces juridic, Înalta Curte a dat ultimatum: până pe 5 octombrie toată acea zonă de lângă fabrica de focoase nucleare trebuie eliberată, cu excepţia a două rulote specificate clar în hotărâre.

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Judecătoarea Sylvia de Bertodano a considerat că respectivele familii "au călcat în picioare legea" ignorând ordinul iniţial. Ea a mai precizat că decizia de a permite acelor oameni să rămână pe terenul ocupat ilegal ar arăta că sistemul juridic britanic e "complet lipsit de putere". Instanţa a motivat decizia luată prin faptul că în eventualitatea unui nedorit accident nuclear, planurile de evacuare şi de intervenţie ale autorităţilor ar fi îngreuntate sau chiar zădărnicite de acele construcţii aflate în proximitatea fabricii şi ar pune în pericol viaţa oamenilor.