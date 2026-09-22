Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, se va întâlni astăzi la Parlament, la ora 16.00, cu grupurile parlamentare ale PNL, pentru a prezenta prioritățile programului de guvernare pe care îl propune.

Siegfried Mureșan începe negocierile pentru formarea Guvernului. Astăzi se întâlneşte cu parlamentarii PNL - Sursa: Facebook/ Siegfried Muresan

Grupul parlamentar al PNL se întrunește astăzi, de la ora 16:00, într-o ședință la care și-a anunțat participarea și Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat urmează să aibă întâlniri și cu grupurile parlamentare ale USR și UDMR.

Luni, Siegfried Mureșan a precizat că va discuta în primul rând cu partidele care îl susțin, iar ulterior și cu parlamentarii altor grupuri din Legislativ.

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"Deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că eu pornesc cu sprijinul explicit și transparent a trei partide, spre deosebire de primul candidat, care venea din partea unui partid extraparlamentar, și al doilea, care fusese desemnat împotriva voinței propriului partid", a afirmat el.

Mureșan a mai precizat că va avea discuții și cu grupul parlamentar al minorităților naționale și, după aceea, "va veni momentul adevărului pentru PSD". El a spus că nu va merge la sediul sau grupul AUR.

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că această recomandare, de a nu susține Guvernul Mureșan, va fi înaintată Consiliului Politic Național, care este forul statutar de decizie din acest punct de vedere