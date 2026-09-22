OpenAI, dată în judecată de Canada după atacul armat cu 8 morţi, pentru "discuţii îngrijorătoare" pe ChatGPT

O provincie canadiană dă în judecată OpenAI pentru că aceasta din urmă nu informat autoritățile despre "discuţii îngrijorătoare" pe ChatGPT ale atacatorului de la Tumbler Ridge. Atacul de pe 10 februarie 2026 s-a soldat cu moartea 8 persoane.

Ceremonie de comemorare a victimelor atacului armat în masă din Tumbler Ridge, BC. 13 februarie 2026 - Hepta

Compania și-a cerut anterior scuze pentru că nu a semnalat autorităților contul lui Jessie Van Rootselaar înainte ca tânărul de 18 ani să ucidă opt persoane, inclusiv șase copii, în luna februarie, scrie BBC.

Procurorul general al provinciei British Columbia, Niki Sharma, a declarat că procesul, intentat luni la o instanță federală din SUA, ridică întrebări despre "responsabilitățile companiilor de tehnologie atunci când iau cunoștință de amenințări credibile privind acte grave de violență".

Familiile celor uciși sau răniți în atac au intentat, separat, procese împotriva OpenAI.

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Echipa OpenAI a semnalat conversațiile, însă compania nu a alertat autoritățile

Presa a relatat că activitatea lui Van Rootselaar pe ChatGPT fusese semnalată de echipa de siguranță a OpenAI pentru referiri la violență cu arme de foc, cu câteva luni înainte de atac, însă compania nu a alertat autoritățile locale.

În aprilie, directorul general al OpenAI, Sam Altman, și-a cerut scuze familiilor victimelor.

"Îmi pare profund rău că nu am alertat autoritățile", a scris Altman într-o scrisoare deschisă.

Autoritățile canadiene spun că OpenAI nu a luat măsuri semnificative

"Până în prezent, OpenAI nu a luat măsuri semnificative pentru a răspunde preocupărilor ridicate de supraviețuitori, familii și comunitatea din Tumbler Ridge", a declarat Sharma într-un comunicat.

"Compania are în continuare posibilitatea de a demonstra că își asumă responsabilitatea, prin consolidarea măsurilor de siguranță, îmbunătățirea transparenței și luarea unor măsuri concrete pentru a contribui la prevenirea unor tragedii similare în viitor."

Vorbind cu reporterii luni, Sharma a declarat că nu a citit conținutul conversațiilor cu OpenAI.

"Am cerut OpenAI să facă publice aceste conversații. Au refuzat. Ar trebui cu toții să îi întrebăm: de ce?", a spus ea, potrivit CBC.

De ce procesul a fost intentat în California

Sharma a precizat că procesul a fost intentat în California, deoarece presupusa decizie de a nu raporta autorităților contul de ChatGPT al atacatorului ar fi fost luată în acest stat american, potrivit AFP.

Sharma le-a mai spus reporterilor că orice despăgubiri financiare obținute de provincie în urma procesului vor fi folosite pentru reconstruirea liceului.