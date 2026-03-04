Patru din cei şase soldaţi americani ucişi la începutul războiului din Orientul Mijlociu au fost identificaţi, a indicat Pentagonul. Aceştia au murit în prima zi a ofensivei americano-israeliene.

Au fost identificaţi 4 dintre cei 6 soldați americani uciși în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu - Profimedia

Cei patru militari făceau parte dintr-o unitate a Rezervei Armatei SUA din Iowa. Ei au murit duminică, când o dronă a lovit o facilitate militară americană din Port Shuaiba, Kuweit, a anunțat marți armata americană.

"Căpitanul Cody Khork, 35 de ani, sergentul Noah Tietjens, 42 de ani, sergentul Nicole Amor, 39 de ani, şi sergentul Declan Coady, 20 de ani, au decedat la 1 martie 2026 în Port Shuaiba, Kuweit, într-un atac cu dronă", a comunicat Pentagonul.

General-maior Todd Erskine, care conduce Comandamentul 79 de Susținere Teatru de Operații, a transmis într-o declarație "cea mai profundă compasiune și respectul meu" rudelor și membrilor unității celor patru.

Articolul continuă după reclamă

Militarii aveau experiență în misiuni externe. Cody Khork fusese dislocat în Arabia Saudită în 2018, la Guantanamo Bay, Cuba, în 2021 și în Polonia în 2024. Nicole Amor a fost dislocată în Kuweit și Irak în 2019. Noah Tietjens mai avusese două misiuni în Kuweit, în 2009 și 2019.

Coady, care a fost avansat post-mortem de la gradul de specialist, se înrolase în Rezerva Armatei abia în 2023.

Facilitatea din Kuweit unde au avut loc decesele era protejată de ziduri de beton anti-explozie, dar nu avea un acoperiș fortificat, au declarat pentru Reuters doi oficiali.

Nu este clar dacă existau sisteme de apărare antiaeriană active, însă, aparent, nu a fost declanșată nicio alarmă pe măsură ce drona se apropia, a adăugat unul dintre oficiali, sub protecția anonimatului.

Președintele Donald Trump și alți oficiali de rang înalt au avertizat că conflictul cu Iranul va duce la noi decese în rândul militarilor americani, pe măsură ce Teheranul ripostează la loviturile SUA și Israelului.

Comandamentul Central al armatei SUA a anunțat marți că Iranul a lansat până în prezent peste 500 de rachete balistice și peste 2.000 de drone în atacurile sale de represalii în Orientul Mijlociu.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰