Navă iraniană scufundată de un submarin lângă Sri Lanka. Sunt peste 100 de dispăruţi

Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite în urma atacului unui submarin asupra fregatei iraniene IRIS Dena, la 40 de km de coastele insulei Sri Lanka.

Un echipaj de 180 de persoane se găsea la bordul navei Iris Dena atunci când a fost lansat un apel SOS miercuri în zori, a indicat ministrul în faţa parlamentului.

Nava s-a scufundat în Oceanul Indian, la circa 40 km sud de Sri Lanka, în urma atacului unui submarin.

Ministerul Apărării a informat că se află în căutarea celorlalţi membri ai echipajului fregatei. Cel puțin 101 persoane sunt dispărute și 78 sunt rănite, precizează Reuters.

"Continuăm căutările, dar încă nu ştim ce s-a întâmplat cu restul echipajului", a declarat un responsabil srilankez pentru AFP, dând de înţeles că există puţine şanse de a găsi alţi supravieţuitori.

Un deputat al opoziţiei a întrebat dacă nava a suferit un bombardament în urma declanşării războiului din Orientul Mijlociu, însă deocamdată guvernul nu a venit cu o reacţie.

"Noi am răspuns unui apel SOS, conform obligaţiilor noastre internaţionale, dat fiind că era vorba despre zona noastră de căutări şi de salvare în Oceanul Indian", a declarat un purtător de cuvânt al marinei, Buddhika Sampath.

Acesta a mai precizat că 32 dintre marinarii salvaţi au fost internaţi la spitalul principal din Galle, la 115 km sud de capitala Colombo.

Marina şi aviaţia militare srilankeze au transmis că nu vor difuza imagini despre operaţiunile de salvare, întrucât ele privesc armata unui alt stat.

