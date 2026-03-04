Nava rusească Arctic Metagaz care transporta gaze naturale lichefiate (GNL) a luat foc în Marea Mediterană. Forțele armate din Malta au precizat că echipajul vasului a fost găsit în siguranță într-o barcă de salvare în apropiere de Libia.

Un petrolier rusesc a luat foc în Mediterană. Există suspiciuni că fi fost lovit de o dronă ucraineană - captură X / Clash Report

Nava, care se află sub sancţiuni din partea SUA şi Regatului Unit, a raportat ultima dată că se afla în largul coastelor Maltei luni, potrivit datelor de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic.

S-ar purea ca vasul să fi fost atacat de o dronă navală, Ucraina fiind suspectată de efectuarea operaţiunii, a declarat una dintre surse, fără a furniza dovezi.

Forţele armate din Malta au declarat că au primit un mesaj de urgenţă cu privire la navă şi că au localizat-o, fără a oferi detalii despre starea acesteia.

"Supravieţuitorii au fost localizaţi ulterior în zona SRR libiană, într-o barcă de salvare, în timpul operaţiunii de căutare. Toţi membrii echipajului au fost raportaţi ca fiind în siguranţă la bordul bărcii de salvare”, au declarat forţele malteze într-un comunicat de presă publicat pe Facebook.

Reacţia Ministerului Transporturilor din Rusia

Atacul a fost denunţat de Ministerul Transporturilor din Rusia.

"Pe 3 martie, în apropierea apelor teritoriale ale Maltei, a fost comis un atac împotriva navei petroliere ruseşti Artic Metagaz", a declarat Ministerul rus al Transporturilor într-un comunicat citat de TASS.

Potrivit instituţiei, "nava transporta o încărcătură înregistrată conform tuturor legilor internaţionale din portul Murmansk".

Ministerul rus a mai indicat că atacul a fost comis de pe litoralul Libiei de către drone navale ucrainene.

"Datorită acţiunilor coordonate ale serviciilor de salvare libiene şi malteze, cei 30 de membri ai echipajului, toţi cetăţeni ruşi, au fost salvaţi", mai adaugă comunicatul.

Autorităţile ruse au calificat incidentul drept "un atentat terorist şi un act de piraterie, o încălcare gravă a normelor de bază ale dreptului maritim internaţional".

"Astfel de acţiuni criminale, comise cu consimţământul autorităţilor ţărilor membre ale Uniunii Europene, nu trebuie să rămână fără o evaluare din partea comunităţii internaţionale", a precizat Ministerul rus al Transporturilor.

Nava Artic Metagaz este unul din cele aproape 600 de nave sancţionate de Uniunea Europeană cu interdicţia de a avea acces în porturi şi de a presta o gamă largă de servicii legate de transportul maritim.

De anul trecut, Ucraina a lansat mai multe atacuri împotriva aşa-numitei flote fantomă a Rusiei care transportă ţiţei şi prin care Moscova evită sancţiunile occidentale impuse din cauza războiului din Ucraina cu scopul de a opri finanţarea acestuia.

