Doi români, repatriaţi din Iordania de autorităţile maghiare. Anunţul ministrului ungar de Externe

Primul zbor de repatriere care va aduce acasă cetățeni ungari blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului a plecat spre Iordania, a anunțat miercuri ministerul de externe ungar, Peter Szijjarto, într-un mesaj video postat pe Facebook, transmite MTI, citat de Agerpres.

Aeronava va aduce în Ungaria 87 de persoane, printre care 83 de cetățeni ungari, doi români, un slovac și un columbian, a precizat Szijjarto.

Anunţul ministrului ungar de Externe

"Ei vor fi, în principal, pasageri care se aflau în Israel. În Israel spațiul aerian este complet închis, așa încât de acolo nu se poate pleca decât pe cale terestră. Noi am acordat asistență unui grup de 51 de pelerini spre a părăsi Israelul pe cale terestră spre Iordania și, în plus, aducem acasă din Iordania treizeci și ceva de persoane astăzi", a adăugat ministrul ungar. El a precizat că zborul de repatriere va decola joi din capitala Iordaniei, Amman.

"Vineri, va urma Sharm El-Sheikh, pentru că cei blocați în Israel din cauza închiderii spațiului aerian pot părăsi țara pe cale terestră spre Iordania sau Egipt. Îi putem aduce acasă în această săptămână și apoi Wizz Air va majora numărul de zboruri spre Sharm El-Sheikh la zece pe săptămână, așa încât va fi posibil să se revină acasă de acolo cu un zbor regulat", a explicat Szijjarto.

"Mă aflu în contact permanent cu omologii mei din regiune pentru a acorda asistență cât mai multor unguri posibil. Din păcate, închiderile de spații aeriene fac imposibilă deocamdată revenirea cetățenilor ungari acasă din câteva locuri. Ambasadele noastre continuă să funcționeze la capacitate maximă, iar departamentele noastre consulare vă stau la dispoziție", le-a transmis ministrul de externe concetățenilor săi.

