Sanctuar mai vechi cu 1000 de ani decât Stonehenge. Descoperirea epocală făcută de arheologii cehi

Universitatea Boemia de Vest

Situl și-a schimbat rolul de-a lungul mileniilor

Funcția ritualică a locului pare să se fi modificat în perioadele ulterioare. Cercetări mai vechi au scos la iveală morminte aparținând culturii Únětice din Epoca Bronzului, datate aproximativ între 2300 și 1600 î.Hr.

În Epoca Fierului, semnificația inițială a monumentului pare să fi dispărut complet. Șanțul a fost umplut treptat, iar pe locul fostului sanctuar a fost construită o așezare obișnuită.

Cercetările continuă, iar arheologii intenționează să analizeze solul pentru a identifica urmele chimice lăsate de oamenii care au folosit situl în diferite perioade.

Descoperirea adaugă o nouă piesă importantă în înțelegerea comunităților neolitice din Europa Centrală, o regiune relevantă și pentru preistoria spațiului carpato-danubian, unde au existat în aceeași epocă societăți agricole complexe.

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