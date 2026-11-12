Schimbări masive în lotul Poloniei pentru meciul cu România din UEFA Nations League 

Naţionala de fotbal a României va înfrunta echipa Poloniei sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21.45, într-un meci care contează pentru UEFA Nations League, care va avea loc pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi care va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Învingătoare în tur, în Polonia, cu un neverosimil 6-0, echipa antrenată de Jan Urban porneşte drept favorită şi în returul de la Bucureşti, dar polonezii ştiu că vor avea o misiune dificilă împotriva României, mai ales că victoria din tur a fost facilitată de eliminarea fundaşului Radu Drăguşin.

Faţă de acţiunea precedentă, în naţionala Poloniei au apărut numeroase modificări la nivel de lot, Jan Urban mizând inclusiv pe o serie de jucători tineri precum Sławomir Abramowicz, 22 de ani, de la Jagiellonia Białystok, Bartosz Mazurek, 19 ani, de la Red Bull Salzburg, sau Oskar Kubiak, 20 de ani, de la Slavia Praga.

Lotul lărgit al Poloniei pentru meciul cu România, de la Bucureşti, îi cuprinde pe:

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Portari - Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski, Sławomir Abramowicz.

Fundaşi - Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Matty Cash, Tymoteusz Puchacz, Kamil Piątkowski, Kacper Potulski.

Mijlocaşi - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski, Michał Skóraś, Kacper Urbański, Wiktor Nowak, Marcel Reguła, Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek, Łukasz Poręba.

Atacanţi - Robert Lewandowski, Karol Świderski, Mateusz Żukowski, Adrian Benedyczak.