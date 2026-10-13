Australia va încerca să împiedice pe teritoriul său transmisia live a execuţiei unui deţinut american

Australia va face "tot ce îi stă în putinţă" pentru a împiedica transmisia în direct a execuţiei unui deţinut american să devină accesibilă pe teritoriul său, a declarat marţi prim-ministrul Anthony Albanese, relatează AFP.

Nidal Hasan, de 56 de ani, urmează să fie executat prin împuşcare pe 3 decembrie în baza Fort Hood, din Texas, unde a ucis 13 persoane şi a rănit peste 30 în 2009, un atentat inspirat de organizaţia jihadistă Al Qaida. Această execuţie va fi prima efectuată de armata americană din 1961 şi prima prin pluton de execuţie din 1945.

Un responsabil al Pentagonului a declarat pentru AFP săptămâna trecută că execuţia va fi transmisă în direct, după ce secretarul apărării, Pete Hegseth, a anunţat că va veghea ca aceasta să fie publică.

Anthony Albanese a declarat la canalul naţional australian ABC că are o "responsabilitate socială" de a împiedica difuzarea execuţiei.

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"Nu înţeleg de ce oricine ar vrea să asiste la un astfel de eveniment şi încă şi mai puţin a rămâne cu braţele încrucişate şi a permite copiilor şi familiilor să aibă acces la transmisiunea în direct", a declarat prim-ministrul australian.

Autoritatea de reglementare a internetului a precizat că nu are puterea de a împiedica difuzarea execuţiei online.

Prim-ministrul australian a explicat că nu este "atât de simplu ca apăsarea unui întrerupător". Dar el a precizat că guvernul său va face reţelele sociale să înţeleagă că "acest lucru nu-şi are locul în ţara noastră".

"Dacă există ceva ce putem face, o vom face, vă garantez", a dat asigurări Albanese.

Ministrul mediului, Murray Watt, a declarat la rândul său că găseşte această execuţie "absolut respingătoare", în contextul în care planul a suscitat opoziţie în întreg spectrul politic al ţării.

Planul de a difuza online execuţia lui Nidal Hasan a provocat un val amplu de condamnare, atât în SUA, cât şi la nivel internaţional.

O astfel de transmisiune în direct ar reprezenta o formă de "tortură", a avertizat Înaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, reiterându-şi poziţia faţă de "execuţiile publice în Afganistan şi în Iran".