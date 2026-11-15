Orașul în care oamenii s-au mutat în subteran pentru că nu mai fac faţă căldurii. Cum arată viața acolo

În stâncile unui oraș din Australia au fost amenajate locuințe, biserici, hoteluri şi restaurante, deoarece locuitorii au fost nevoiți să se adapteze la condițiile extreme din deșert.

În mijlocul deșertului australian există un oraș în care o mare parte din viața de zi cu zi se desfășoară sub pământ. În Coober Pedy, locuitorii nu folosesc spațiile subterane doar ca refugiu în zilele toride de vară, ci și-au amenajat acolo locuințe, hoteluri, biserici, restaurante și baruri.

Orașul se află în sudul Australiei, la aproximativ 850 de kilometri nord-vest de Adelaide, și este cunoscut drept una dintre cele mai importante zone de exploatare a opalului din lume.

Aproximativ 2.500 de persoane trăiesc în această regiune

O mare parte dintre localnici au ales să îşi petreacă zilele sub pământ. Motivul este simplu, pe timpul verii, temperaturile pot depăși 48 de grade Celsius, iar peisajul din jur este unul deșertic, cu foarte puțină vegetație.

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Locuințele subterane, cunoscute sub numele de "dugouts", sunt una dintre principalele atracții ale orașului Coober Pedy. Istoria lor este strâns legată de exploatarea opalului. Primii mineri au descoperit că galeriile subterane îi puteau proteja de temperaturile extreme de la suprafață, potrivit Gazzetta.gr.

Solul din zonă este format dintr-un tip de gresie relativ stabilă, care permite amenajarea unor încăperi spațioase, fără să fie nevoie de structurile obișnuite ale unei case.

Mulți localnici își construiesc locuințele direct în dealuri. Există chiar și familii care cumpără proprietăți învecinate și sapă pasaje pentru a le uni. Unele case ajung să aibă suprafețe de până la 450 de metri pătrați.

Cel mai mare avantaj este temperatura. În timp ce afară căldura devine greu de suportat, în locuințele subterane se mențin temperaturi de aproximativ 19-25 de grade Celsius pe tot parcursul anului.

Astfel, locuitorii nu mai sunt nevoiți să folosească permanent aerul condiționat și pot reduce considerabil cheltuielile pentru răcirea sau încălzirea locuințelor.

Viața subterană nu se opreşte doar la locuințe

Ceea ce face oraşul Coober Pedy cu adevărat special este faptul că viața subterană nu se limitează la locuințe. În oraș există biserici săpate în stâncă, hoteluri, magazine, muzee, restaurante și baruri.

Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din zonă este Desert Cave Hotel, care oferă camere și spații pentru oaspeți amenajate sub pământ. Locuințele au toate facilitățile unei case moderne. Sunt dotate cu electricitate, apă curentă și internet, iar în interior există dormitoare, bucătării și camere de zi obișnuite.

Pentru turiști, experiența este complet diferită de o cazare clasică, deoarece își petrec timpul în încăperi săpate direct în roca naturală. Chiar și activitățile de agrement au fost adaptate condițiilor din regiune. Terenul de golf al orașului nu are iarbă, iar jucătorii poartă cu ei o mică bucată de gazon pe care așază mingea.

Din cauza căldurii puternice din timpul zilei, mulți preferă să joace golf noaptea, cu mingi care luminează în întuneric.

Orașul subteran a devenit decor pentru filme celebre

Peisajul neobișnuit din Coober Pedy a atras și atenția industriei cinematografice. Zona a fost folosită ca decor pentru mai multe producții cunoscute, printre care "Mad Max Beyond Thunderdome", lansat în 1985, și "Pitch Black", filmul din 2000 în care joacă Vin Diesel.

Astăzi, orașul este o destinație turistică pentru cei care vor să descopere un mod de viață diferit. Dincolo de aspectul său arid, Coober Pedy găzduiește o comunitate care și-a adaptat locuințele, activitățile și obiceiurile zilnice la condițiile dificile din deșert.

În acest oraș australian, soluția pentru a scăpa de căldura extremă se află, la propriu, sub pământ.