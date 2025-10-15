Autoritățile ucrainene ordonă evacuări masive în jurul orașului Kupiansk: "Situaţia se înrăutăţeşte"

Ucrainenii au ordonat evacuarea localnicilor din zeci de sate din apropierea orașului Kupiansk, din nord-estul țării. Orașul a fost aproape complet distrus, iar autoritățile invocă „înrăutățirea situației de securitate” într-o regiune afectată de atacuri intense din partea Rusiei, transmite Reuters.

Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii nord-estice Harkov, a scris pe Telegram că un total de 409 familii cu 601 copii au fost somate să părăsească 27 de localităţi. Un alt oficial din zona afectată a declarat ulterior postului public de televiziune Suspilne că lista localităţilor din care familiile trebuie să se evacueze a fost extinsă la 40.

Forţele ruse avansează în Kupiansk

De luni de zile, forţele ruse atacă şi avansează asupra oraşului Kupiansk, considerat o ţintă cheie în ofensiva lor spre vest, prin centrul şi estul Ucrainei, în războiul care durează de mai bine de trei ani şi jumătate.

Articolul continuă după reclamă

Oraşul a fost iniţial capturat de forţele ruse în primele săptămâni ale invaziei Ucrainei din februarie 2022, dar forţele de la Kiev l-au recucerit mai târziu în acel an.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că forţele ucrainene apărau zone cheie de pe linia frontului, inclusiv Kupiansk. De asemenea, în ultimele zile, el a vorbit despre o contraofensivă ucraineană în apropierea oraşului Dobropillia, mai la sud.

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus săptămâna trecută ofiţerilor superiori că forţele Moscovei deţin avantajul strategic în toate zonele de pe linia frontului. Cel mai înalt ofiţer ucrainean, Oleksander Syrskyi, estimează că linia frontului se întinde pe o lungime de peste 1.200 km.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰