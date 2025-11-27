Doi soldaţi din Garda Naţională au fost împuşcaţi în Washington DC, foarte aproape de Casa Albă. Aceştia sunt în stare critică la spital, iar suspectul, care a fost de asemenea împuşcat, ar fi un migrant din Afganistan. Donald Trump a cerut acum ca 500 de soldați suplimentari să fie trimiși la Washington DC.

Cei doi soldaţi se aflau în apropierea Casei Albe când au fost împuşcaţi. Bărbaţii se află în stare critică, a anunţat directorul FBI, asta după ce au apărut informaţii pe reţelele de socializare cum că ar fi murit.

"Membrii Gărzii Naţionale din DC se aflau în patrule cu vizibilitate ridicată în zona străzilor 17 şi I Northwest, când un suspect a apărut după colț, a ridicat o armă de foc și a tras asupra Gărzii Naționale", a declarat Jeffery Carroll, şef adjunct poliţie.

Atacatorul, un afgan de 30 de ani care primise azil în SUA

La spital a ajuns şi suspectul care a fost, de asemenea, împuşcat. Conform surselor CNN, autorul atacului este un bărbat de aproape 30 de ani, din Afganistan, care a venit în Washington în urmă cu patru ani. Pe numele său, Rahmanullah Lakanwal, acesta a solicitat azil în 2024 şi l-a primit la începutul acestui an. Bărbatul ar fi locuit în statul Washington şi nu ar fi avut cazier, a declarat un oficial al administraţiei Trump.

"Acesta este un atac țintit. Un individ care părea să-i vizeze pe acești membri ai Gărzii Naționale a fost reținut", a transmis Muriel Bowser, primar Washington DC.

Martorii spun că au auzit, în total, cinci împuşcături.

"Eram pe cealaltă parte a străzii de locul unde s-a întâmplat, așa că am alergat. Din păcate, erau membrii Gărzii Naționale, unul pe care încercau să-l resusciteze. Și apoi mai erau câțiva membri ai Gărzii Naționale care se îmbrăţişau. Erau, evident, foarte afectați de situație", a povestit un martor.

Potrivit Agerpres, o rudă neidentificată a suspectului a declarat pentru NBC News că bărbatul a activat timp de 10 ani în armata afgană, alături de Forţele Speciale ale SUA şi că, ultima oară când a vorbit cu el, în urmă cu câteva luni, bărbatul lucra pentru gigantul de retail Amazon.com.

Donald Trump condamnă atacul ca "act împotriva umanităţii"

Donald Trump a condamnat cele întâmplate şi a cerut ca 500 de soldați din Garda Naţională să fie trimişi în Washington D.C.

"Acest atac cumplit a fost un act diabolic şi de ură, un act de teroare, a fost o crimă împotriva întregii noastre naţiuni. A fost o crimă împotriva umanităţii", a subliniat Donald Trump, preşedintele SUA. Mai mult, preşedintele american a denunţat tragedia drept un "act de terorism" şi a promis că îşi va consolida politicile antiimigraţie, scrie New York Times.

Cei doi soldaţi atacaţi sunt "grav răniţi", iar presupusul atacator este, de asemenea, "grav rănit", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth, numindu-l pe făptaş un "animal" care va "plăti foarte scump" pentru acţiunile sale, potrivit Agerpres.

Şi fostul preşedinte american, Joe Biden, a scris pe platforma X că violenţa de orice fel este inacceptabilă şi trebuie ca toată lumea să fie unită împotriva ei.

"Jill și cu mine suntem devastaţi că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în afara Casei Albe. Violența de orice fel este inacceptabilă și trebuie să fim cu toții uniți împotriva ei. Ne rugăm pentru membrii serviciului și pentru familiile lor", a scris fostul preşedinte american, Joe Biden.

Atac pe fondul unui climat politic tensionat

În ceea ce o priveşte, Casa Albă a acuzat opoziţia democrată că "demonizează" soldaţii prin faptul că denunţă desfăşurarea lor şi pentru că îl acuză pe Donald Trump că îşi depăşeşte autoritatea, mai notează Agerpres.

Atacul a avut loc pe fondul unui climat politic extrem de tensionat din Statele Unite, zguduite la începutul lunii septembrie de asasinarea lui Charlie Kirk, un tânăr influencer ultraconservator şi aliat al preşedintelui, care el însuşi a supravieţuit unei tentative de asasinat în timpul campaniei prezidenţiale din 2024.

În ultimele luni, preşedintele a desfăşurat Garda Naţională la Los Angeles şi Washington, împotriva recomandărilor autorităţilor democrate locale, susţinând că aceste întăriri erau necesare pentru combaterea criminalităţii şi a imigraţiei ilegale.

