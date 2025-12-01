Avertisment de la nivel înalt: "Statele Unite consideră cu adevărat Europa drept insignifiantă"
Continentul european se trezeşte lent şi îşi dă seama că nu poate conta pe Statele Unite drept un partener echitabil, avertizează luni generalul în retragere Ben Hodges, fostul comandant al armatei americane în Europa, într-un interviu.
Abordarea administraţiei lui Donald Trump a Războiului din Ucraina era "sortită eşecului de la bun început" pentru că a tratat războiul ca pe "o vastă operaţiune imobiliară".
Dezvăluiri recente cu privire la emisarul special în Orientul Mijlociu al preşedintelui american Donald Trump Steve Witkoff şi ginerele locatarului Casei Albe Jared Kushner reprezintă dovada faptului că interesul principal al Washingtonului sunt "afacerile cu Rusia după ce ce vor termina toate astea", denunţă generalul.
El avertizează cu privire la alte milioane de refugiaţi, dacă Ucraina este constrânsă să încheie un acord defavorabil.
Această schimbare a priorităţilor a fost relevată săptămâna aceasta, atunci când secretarul de Stat american Marco Rubio a decis să nu participe la o reuniune-cheie a NATO la Bruxelles.
Pe actuala listă de priorităţi a administraţiei Trump, "Europa este a patra", după emisfera de Vest, regiunea Asia-Pacific şi Orientul Mijlociu, precizează el.
În pofida acestor perspective sumbre, generalul insistă asupra faptului că situaţia nu este disperată.
El respinge ipoteza potrivit căreia Ucrana este pe cale să fie învinsă.
Rusia - după 11 ani de război - mai ocupă doar 20% din Ucraina, iar unele părţi ale economiei ruse sunt "în mare dificultate".
"Ucraina şi Europa împreună" dispun de industrie, de bogăţie şi de populaţia necesară să oprească Rusia, apreciază fostul comandant al armatei americane în Europa.
"Nu există niciun motiv pentru ca Europa, inclusiv Ucraina, să nu poată opri Rusia", subliniază el.
