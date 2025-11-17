Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi va face o "greşeală istorică" dacă nu apără flancul de est şi ţările baltice împreună cu Ucraina, avertizează comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius.

Avertisment de la nivel înalt: "Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv" - Profimedia

Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi este imperativ necesar să integreze capacităţile ucrainene - ar fi o "greşeală istorică" dacă nu va face acest lucru -, avertizează luni comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius, relatează AFP, conform news.ro.

Războiul din Ucraina a dat peste cap regulile luptei, a subliniat el.

Andrius Kubilius a cerut să se înveţe din experienţa Ucrainei.

Apărarea în Europa de Est şi în ţările baltice trebuie - în aceste condiţii - să se desfăşoare împreună cu Ucraina, a subliniat comisarul european.

Tactică de apărare

Împotriva unei eventualităţi a unui atac rusesc contra unui stat membru NATO, europenii depun eforturi să-şi consolideze apărarea - mai ales pe flancul de est.

În urma unei multiplicări a unor incursiuni - ale unor drone ruseşti sau neidentificate -, europenii au anunţat că vor să înfiinţeze un "zid antidronă", ale cărui contururi rămân să fie definite.

