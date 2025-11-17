Avertisment de la nivel înalt: "Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv"
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi va face o "greşeală istorică" dacă nu apără flancul de est şi ţările baltice împreună cu Ucraina, avertizează comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius.
Războiul din Ucraina a dat peste cap regulile luptei, a subliniat el.
Andrius Kubilius a cerut să se înveţe din experienţa Ucrainei.
Apărarea în Europa de Est şi în ţările baltice trebuie - în aceste condiţii - să se desfăşoare împreună cu Ucraina, a subliniat comisarul european.
Tactică de apărare
Împotriva unei eventualităţi a unui atac rusesc contra unui stat membru NATO, europenii depun eforturi să-şi consolideze apărarea - mai ales pe flancul de est.
În urma unei multiplicări a unor incursiuni - ale unor drone ruseşti sau neidentificate -, europenii au anunţat că vor să înfiinţeze un "zid antidronă", ale cărui contururi rămân să fie definite.
