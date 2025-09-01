Avionul Ursulei von der Leyen, ţinta unui bruiaj pus pe seama Rusiei. Piloţii au aterizat "în orb" în Bulgaria

Ursula von der Leyen, şefa Comisiei Europene, face un tur al ţărilor de pe flancul estic al Europei.

Ursula von der Leyen ajunge în România. Şefa Comisiei Europene va veni la Constanţa. Înainte de a păşi pe pământ românesc, aceasta a vizitat Bulgaria. Acolo, notează Financial Times, delegaţia acesteia ar fi fost vizată de un bruiaj care a făcut ca piloţii avionului să aterizeze la Plovdiv fără a putea folosi sistemele de navigaţie.

Financial Times: "Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un bruiaj"

Publicaţia Financial Times scrie că toate sistemele de navigaţie ale avionului în care se afla Ursula von der Leyen duminică au fost blocate de ceea ce ar putea fi un act al Rusiei. Acest lucru i-a forţat pe piloţi să aterizeze folosind hărţile "de mână".

"Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat", a declarat un oficial pentru FT.

Înainte de aterizare, avionul a survolat oraşul Plovdiv timp de o oră.

"A fost o interferenţă incontestabilă", a mai spus un oficial al delegaţiei.

Rusia, acuzată că foloseşte astfel de tactici şi în zona baltică

Oficiali europeni şi ai NATO au mai spus de-a lungul ultimilor ani, mai ales de la începutul războiului de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei, că Moscova a înteţit astfel de bruiaje. Până acum, au fost menţionate evenimente similare în zona ţărilor baltice şi a Poloniei, unele puse pe seama unui bruiaj potenţial "lansat" din enclava Kalinigrad.

Ce a spus Ursula von der Leyen în Bulgaria

Şefa Comisiei Europene s-a întâlnit în Bulgaria cu premierul Rosen Zhelyazkov şi a vizitat o fabrică de muniţie.

"Putin nu s-a schimbat şi nu se va schimba. Este un prădător care poate fi ţinut sub control doar printr-o descurajare puternică", a spus aceasta.

von der Leyen vine la Constanţa

Ursula von der Leyen va ajunge astăzi la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei. Ea va vizita şi Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu".

