Iranul și SUA au primit noaptea trecută un plan de pace. Ce prevede "Acordul de la Islamabad"

Iranul și Statele Unite au primit un plan de pace, care ar putea intra în vigoare chiar de luni și ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz, relatează Reuters, citând surse.

Ce cuprinde planul

Planul pentru oprirea războiului a fost elaborat de Pakistan și transmis noaptea trecută Iranului și SUA. Vizează două etape: o încetare imediată a focului, urmată de un acord mai larg.

"Toate elementele trebuie agreate astăzi", a spus sursa citată de Reuters. Potrivit acesteia, nu este încă un tratat final, ci un acord preliminar, care stabilește regulile de bază. În plus, documentul nu ar urma să fie semnat fizic, ci aprobat online, rapid, prin Pakistan, singurul canal de comunicare. Asta înseamnă că SUA și Iranul nu discută direct, ci Pakistanul mediază totul.

Axios a relatat anterior că SUA, Iranul și mediatori regionali discută un posibil armistițiu de 45 de zile, ca parte a unui acord în două faze care ar putea duce la încheierea permanentă a conflictului.

Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, ar fi fost în contact "toată noaptea" cu vicepreședintele SUA JD Vance, emisarul special Steve Witkoff și ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

Conform propunerii, încetarea focului ar intra în vigoare imediat și ar presupune redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar în 15-20 de zile ar urma să fie finalizat un acord mai amplu. Planul a fost denumit provizoriu "Acordul de la Islamabad".

El ar include reguli mai largi pentru securitatea strâmtorii, precum și negocieri finale față în față în Islamabad.

Iranul nu și-a dat încă acordul

Oficiali iranieni au declarat anterior pentru Reuters că Teheranul îşi dorește un armistițiu permanent, dar cu garanții că nu va mai fi atacat de SUA și Israel. Iranul ar fi primit mesaje de la mediatori prin Pakistan, Turcia și Egipt.

Acordul final ar urma să includă angajamente din partea Iranului că nu va urmări dezvoltarea de arme nucleare, în schimbul relaxării sancțiunilor și deblocării unor active financiare, potrivit sursei citate.

Două surse pakistaneze au spus că Iranul nu și-a dat încă acordul, în ciuda intensificării contactelor diplomatice și militare.

"Iranul nu a răspuns încă", a spus una dintre surse, adăugând că propunerile susținute de Pakistan, China și SUA pentru un armistițiu temporar nu au primit deocamdată un angajament ferm.