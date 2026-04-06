Trump ameninţă că distruge întreg Iranul într-o singură noapte: "Ar putea fi mâine noapte"

Război în Iran, ziua 38. SUA și Iranul au primit din Pakistan un plan de pace în două etape, care prevede o încetare imediată a focului, urmată de un acord mai amplu, însă Teheranul refuză deocamdată să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters. Donald Trump a lăsat de înțeles ieri că a prelungit ultimatumul acordat Iranului până la finalul zilei de marți. Miniștrii din Turcia, Egipt și Arabia Saudită s-au întâlnit, în urmă cu o săptămână, în Pakistan, să discute controlul asupra traficului naval în strâmtoarea Ormuz. Iranul susține că a suferit pagube mari din bombardamentele SUA și Israelului și ar vrea să recupereze bani prin taxe pe transportul maritim. Trump a amenințat sâmbătă că va dezlănțui "iadul" dacă Strâmtoarea rămâne închisă.

de Redactia Observator

la 06.04.2026 20:47
Trump ameninţă că distruge întreg Iranul într-o singură noapte: Trump ameninţă că distruge întreg Iranul într-o singură noapte: "Ar putea fi mâine noapte" - Profimedia Galerie (6)
Cuprins
Sorteaza dupa:
06.04.2026, 21:28

Peste 170 de aeronave au fost implicate în salvarea celor doi piloţi americani în Iran, afirmă Trump

Peste 170 de aeronave militare au fost implicate în salvarea celor doi piloţi americani din Iran în weekendul trecut, a anunţat preşedintele SUA, Donald Trump, într-o conferinţă de presă luni, relatează AFP. Prima misiune de salvare a implicat 21 de aeronave, a declarat preşedintele SUA, în timp ce a doua a implicat 155 de aeronave. "Le-am dus pe toate acolo", a adăugat el. Trump a precizat că două avioane de transport militar au rămas blocate în nisip şi a trebuit ca ele să fie distruse.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 20:52

Erdogan acuză Israelul că "subminează toate eforturile" de pace în Orientul Mijlociu

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat luni Israelul că "subminează toate eforturile" de pace în Orientul Mijlociu, informează AFP. "Guvernul israelian continuă să submineze toate eforturile de a pune capăt războiului", a declarat liderul turc după o şedinţă de cabinet, promiţând să "continue eforturi sincere" atât timp cât "există chiar şi cea mai mică şansă de a reduce la tăcere armele şi de a crea spaţiu pentru negocieri".

Turcia, împreună cu Egiptul şi prin intermediul Pakistanului, încearcă să promoveze un armistiţiu în Iran, în contextul în care războiul lansat pe 28 februarie de Statele Unite şi Israel s-a răspândit în întreaga regiune a Golfului Persic.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 20:51

Trump ameninţă presa după scurgerile de informaţii despre căutarea unui pilot american în Iran

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat luni o instituţie media americană, pe care nu a numit-o, după scurgeri de informaţii despre căutarea unui pilot american în Iran, relatează AFP şi Reuters. Iranienii "nu ştiau că cineva dispăruse până când informaţiile nu au fost divulgate", a declarat preşedintele SUA într-o conferinţă de presă. El a explicat că va contacta instituţia media şi va cere dezvăluirea identităţii sursei care a oferit informaţia, ameninţând cu închisoarea dacă nu va face acest lucru. (DETALII AICI)

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 20:45

Trump spune că "întregul" Iranul ar putea fi "distrus" marţi seară

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că "întregul Iran" ar putea fi "distrus" marţi seară, relatează AFP şi Reuters. "Întreaga ţară ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi foarte bine mâine (marţi)", a afirmat preşedintele SUA în cadrul unei conferinţe de presă. Donald Trump a stabilit un termen limită pentru marţi seara înainte de a bombarda infrastructura energetică din Iran.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 20:44

Trump consideră propunerea de încetare a focului "insuficientă", Iranul respinge armistițiul

Președintele SUA și-a reiterat amenințările de a ataca centralele electrice și podurile iraniene. Între timp, Israelul a declarat că a atacat un complex petrochimic important. Președintele SUA, Donald Trump, susține o conferință de presă despre războiul din Iran. El este flancat de secretarul Apărării, Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, și directorul CIA, John Ratcliffe, într-o sală de presă aglomerată a Casei Albe.

Acest lucru vine după ce Trump a numit anterior o propunere elaborată de mai multe țări care lucrează pentru implementarea unui armistițiu de 45 de zile un "pas semnificativ", dar "nu suficient de bun", potrivit CNN. Iranul a respins, de asemenea, propunerea și a cerut încetarea definitivă a războiului, potrivit presei de stat iraniene.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 17:58

Oficial american: Iranul a răspuns la planul de pace cerând condiţii dure

Un oficial american a declarat jurnalistului Barak Ravid, de la Axios, că Iranul a trimis luni un răspuns în 10 puncte la propunerea de a pune capăt războiului. Oficialul SUA a spus că răspunsul este "maximalist" (cere condiții dure) și nu este clar dacă va permite avansarea către o soluție diplomatică a conflictului 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 17:40

Un oficial al unui partid creștin din Liban, ucis într-un atac israelian

Atacul israelian de duminică asupra unui apartament din Ain Saadeh, un oraș din apropierea Beirutului, a ucis un oficial al unui partid creștin, relatează Reuters. Trei oameni au murit în atac, inclusiv un oficial local al partidului Forțele Libaneze, o formațiune creștină puternic anti-Hezbollah. Alături de el au decedat soția sa și o altă femeie. Israelul susține că a lovit o țintă teroristă, dar verifică informațiile privind victimele civile, în timp ce autoritățile libaneze avertizează că menținerea păcii interne este esențială.

Bombardamentele israeliene, lansate ca reacție la atacurile Hezbollah, au provocat peste 1.400 de morți și au dus la strămutarea a peste un milion de oameni, majoritatea din comunitatea șiită. În același timp, locuitorii din zonele creștine se tem că printre cei strămutați s-ar putea afla militanți, ceea ce ar putea atrage noi atacuri.

Conflictul continuă să crească riscul unor tensiuni sectare și al extinderii violențelor în întreaga țară. Războiul împotriva Hezbollah din ultima lună a amplificat tensiunile interne din Liban, a divizat societatea între susținătorii Hezbollah și cei care consideră că gruparea a provocat conflictul cu Israelul.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 17:38

Iranul şi Omanul negociază un protocol privind tranzitarea Strâmtorii Ormuz

Iranul negociază cu Omanul o procedură pentru "tranzitul în siguranţă" al navelor prin Strâmtoarea Ormuz, un culoar cheie pentru exportul de petrol şi gaze naturale din Golf prin care Teheranul permite acum doar trecerea selectivă a navelor, ca represalii în urma războiului declanşat de SUA şi Israel, relatează agenţia EFE.

"Obiectivul acestor discuţii este de a examina un protocol şi o procedură pentru tranzitul în siguranţă al navelor prin Strâmtoarea Ormuz", a declarat la o conferinţă de presă purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 17:33

Iranul va continua războiul "atât timp cât liderii politici vor considera oportun"

Iranul va continua războiul "atât timp cât liderii politici vor considera oportun", a anunţat luni purtătorul de cuvânt al armatei, în contextul în care mai multe ţări încearcă să negocieze un armistiţiu între Iran, Statele Unite şi Israel. "Inamicul trebuie cu siguranţă să regrete (declanşarea ostilităţilor, n.red.) pentru ca, după acest conflict, să putem redobândi securitatea şi să evităm un nou război", a spus Mohammad Akraminia, citat de agenţia de presă iraniană ISNA.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 16:54

Trump a respins ideea unui armistiţiu de 45 de zile în războiul cu Iranul

Casa Albă a confirmat luni că ţări mediatoare au propus un armistiţiu de 45 de zile în războiul cu Iranul, dar preşedintele american Donald Trump a respins această propunere, transmite AFP. "Aceasta este o idee printre multe altele şi preşedintele nu a validat-o. Operaţiunea "Furia epică" continuă şi preşedintele se va exprima la ora 13:00", ora Washingtonului, ora 17:00 GMT, la o conferinţă de presă, a indicat un responsabil american. Potrivit publicaţiei Axios, trei ţări mediatoare, respectiv Pakistan, Turcia şi Egipt, au propus un armistiţiu de 45 de zile, ca prim pas pentru încheierea războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 16:29

Israelul anunţă că a ucis un comandant de rang înalt al forţelor speciale iraniene

Israelul susţine că a ucis un comandant iranian de rang înalt într-un atac asupra Teheranului, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de oficiali de rang înalt din Corpul Gărzilor Revoluţiiei Iraniene (IRGC), din armata iraniană şi din gruparea paramilitară Basij care şi-au pierdut viaţa de la începutul conflictului, la sfârşitul lunii februarie, relatează CNN.

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat luni că forţele aeriene l-au „eliminat” pe Asghar Bagheri, care era din 2019 comandantul Unităţii de Operaţiuni Speciale a Forţei Quds. Forţa Quds desfăşoară operaţiuni în străinătate ca parte a IRGC.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 15:37

Cel puţin şapte morţi în noi atacuri ale Israelului în Liban

Schimbul de focuri dintre Israel şi miliţia şiită Hezbollah, susţinută de Iran, din Liban a continuat luni, atacurile israeliene vizând zone din capitala Beirut, relatează dpa. Armata israeliană a transmis că atacă în prezent ţinte legate de Hezbollah din Beirut. Locuitorii au raportat că au auzit cel puţin trei explozii puternice, în timp ce fum negru se ridica deasupra suburbiilor sudice, cunoscute sub numele de Dahiyah. Nu au existat informaţii imediate despre victime.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 15:34

Israelul a bombardat cel mai mare complex petrochimic al Iranului

Israelul a bombardat luni cel mai mare complex petrochimic al Iranului, respectiv complexul de la Asaluyeh care face parte din infrastructura zăcământului de gaze naturale South Pars, a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz, care a vorbit despre o lovitură economică severă pentru Teheran, ce a confirmat atacul, relatează agenţiile AFP, Reuters şi EFE.

"Armata israeliană a lovit cu forţă cel mai mare complex petrochimic din Iran, situat la Asaluyeh, o ţintă cheie care asigură circa jumătate din producţia petrochimică a ţării", a spus ministrul israelian al apărării într-un mesaj video. Complexul Asaluyeh, din sudul Iranului, se află în zona imensului zăcământ de gaze naturale South Pars, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul, şi este esenţial pentru sectorul energetic iranian.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 15:21

Kremlinul afirmă că întregul Orient Mijlociu este "în flăcări”

Luni, Kremlinul a declarat că războiul cu Iranul se intensifică atât din punct de vedere geografic, cât și al impactului economic, și că întreaga regiune a Orientului Mijlociu este "în flăcări" din cauza atacurilor SUA și ale Israelului asupra Republicii Islamice. Președintele SUA, Donald Trump, într-o postare plină de injurii pe rețelele sociale de duminică, de Paște, a amenințat că va viza centralele electrice și podurile Iranului marți, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, scrie Reuters.

Întrebat de Reuters despre remarca lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Rusia a luat cunoștință de aceasta, dar că Kremlinul a preferat să nu comenteze direct. "Constatăm că nivelul de tensiune din regiune crește și continuă să crească", a spus Peskov. "De fapt, întreaga regiune este în flăcări. Acestea sunt consecințe foarte periculoase și negative ale agresiunii declanșate împotriva Iranului".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 14:47

Iranul spune că nu va negocia cu SUA sub ultimatumurile lui Trump

Iranul nu va negocia cu SUA sub ultimatumurile emise de preşedintele american Donald Trump şi a formulat propriile poziţii şi cereri ca răspuns la propunerile de armistiţiu ce au fost transmise Teheranului prin intermediari, a transmis luni Ministerul de Externe iranian, un anunţ care vine pe fondul speculaţiilor privind discuţii asupra unui armistiţiu de 45 de zile.

"Negocierile sunt incompatibile cu ultimatumurile, crimele sau ameninţările cu comiterea de crime de război", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei, la o conferinţă de presă.

Teheranul are un set de cerinţe bazate pe interesele sale naţionale, care au fost deja transmise prin intermediari, iar cererile anterioare ale SUA, precum planul în 15 puncte, au fost respinse ca fiind "excesive", a precizat oficialul iranian.

"Iranul nu ezită să exprime cu claritate ceea ce consideră a fi cereri legitime ale sale şi acest lucru nu trebuie interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o reflectare a încrederii sale în apărarea propriilor poziţii", a explicat acelaşi purtător de cuvânt.

"Noi ne-am formulat propriile răspunsuri" şi detaliile vor fi anunţate la momentul potrivit, a adăugat el, răspunzând întrebării unui jurnalist iranian despre posibilitatea unui armistiţiu între Iran şi SUA. Un armistiţiu "ar înseamna o pauză pentru regrupare şi reînarmare pentru continuarea crimelor", a completat el. "Cererea noastră este încheierea acestui război impus, împreună cu garanţii că acest ciclu nefast nu se va repeta", a indicat purtătorul de cuvânt al MAE de la Teheran.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 14:42

Iran: Salvarea pilotului american, o diversiune pentru a fura uraniul

Iranul a apreciat luni că operaţiunea americană de salvare a unui pilot ar fi putut să servească drept acoperire pentru a fura uraniul îmbogăţit, date fiind numeroasele zonă de umbră.

Duminică, preşedintele american Donald Trump a anunţat că al doilea membru al echipajului avionului prăbuşit cu două zile în urmă în Iran, şi despre care Teheranul afirmă că l-a doborât, a fost salvat printr-o operaţiune militară 'îndrăzneaţă'.

Partea iraniană, în schimbă, spune că a dejucat operaţiunea, fără însă a dezminţi în mod clar salvarea pilotului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghai, a afirmat luni că există numeroase întrebări cu privire la această operaţiune.

"Zona unde a fost comunicată prezenţa pilotului american, în provincia Kohgiluyeh şi Boyer-Ahmad (sud-vest), este foarte îndepărtată de zona unde ei au încercat să aterizeze sau doreau să îşi debarce forţele în centrul Iranului", a declarat purtătorul de cuvânt. "Posibilitatea unei operaţiuni înşelătoare cu scopul de a fura uraniul îmbogăţit nu trebuie, în niciun caz, să fie scoasă din calcul", a adăugat el. În centrul Iranului se află, în primul rând, o uzină de tratare a uraniului, în provincia Yazd.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 14:28

Prețul benzinei în SUA, la 4,12 $/galon

Prețul mediu pentru un galon de benzină în SUA a crescut cu încă un cent luni, ajungând la 4,12 dolari, conform celor mai recente date.

Prețurile la combustibil au crescut cu 38% de la începutul războiului din Iran. Săptămâna trecută, prețul mediu a depășit pragul de 4 dolari pe galon pentru prima dată din 2022.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 12:35

Trump susține o conferință de presă despre Iran, la ora 20:00

Președintele american Donald Trump a anunțat duminica aceasta că va susține o conferință de presă alături de militari la Casa Albă, luni după-amiază, eveniment în care se așteaptă ca republicanul să dea mai multe detalii despre ultimatumul adresat Iranului.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a explicat într-un mesaj pe contul său de pe platforma X că, din cauza cererii mari din partea presei înregistrate duminică, președintele american va răspunde întrebărilor jurnaliștilor despre conflictul din Orientul Mijlociu. Conferința de presă a lui Trump este programată să înceapă la ora 13:00 în SUA (20:00, ora României).

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 12:32

Iranul spune că nu va redeschide Ormuz în schimbul unui "armistiţiu temporar"

Iranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz în schimbul unui "armistiţiu temporar", a declarat luni pentru Reuters un înalt oficial iranian, adăugând că Teheranul consideră că Washingtonul "nu este pregătit" pentru un armistiţiu permanent.

Oficialul a confirmat că Iranul a primit propunerea Pakistanului pentru un armistiţiu imediat şi o examinează, dar a subliniat că Teheranul nu acceptă să fie presat să accepte termene limită şi să ia o decizie.

Potrivit unei surse aflate la curent cu proiectul, acesta implică o abordare pe două niveluri, cu un armistiţiu imediat, urmat de un acord cuprinzător care urmează să fie finalizat în termen de 15-20 de zile.

Sursa a menţionat pentru Reuters că şeful armatei pakistaneze, Asim Munir, a fost în contact "toată noaptea" cu vicepreşedintele american JD Vance, trimisul special Steve Witkoff şi ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

"Toate elementele trebuie convenite astăzi", a mai spus sursa citată de Reuters, adăugând că înţelegerea iniţială va fi structurată sub forma unui memorandum de înţelegere finalizat electronic prin Pakistan, singurul canal de comunicare în cadrul discuţiilor.

Oficialii americani şi iranieni nu au răspuns imediat, iar purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Pakistanului a refuzat să comenteze, adaugă Reuters.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 11:55

Cel puţin 17 morţi în Iran după noi atacuri americane şi israeliene

Cel puţin 17 oameni au fost ucişi luni în Iran după un nou val de atacuri aeriene comune americane şi israeliene, într-o ofensivă care a lovit diverse părţi ale ţării, potrivit agenţiilor de ştiri care au conexiuni cu guvernul de la Teheran.

Treisprezece dintre victime au murit într-un atac aerian asupra a două locuinţe din oraşul Ghal'eh Mir, în districtul Baharestan. Potrivit guvernatorului regional, autorităţile continuă căutările pentru a salva persoanele care ar putea fi prinse sub dărâmături, a relatat Fars.

Agenţia de ştiri Mehr a relatat, de asemenea, despre un atac asupra zonelor rezidenţiale din estul Teheranului, soldat cu patru morţi şi şapte răniţi, după ce bombele "au distrus complet trei locuinţe şi au avariat grav 50 de clădiri".

Ofensiva a afectat şi Universitatea Sharif, unde distrugerea instalaţiilor energetice a paralizat reţeaua electrică din nord-estul capitalei iraniene, potrivit Fars. În paralel, agenţia de ştiri Tasnim a relatat despre pagube aduse moscheii universităţii, cu imagini în care se văd acoperişuri prăbuşite şi geamuri sparte în interiorul complexului religios.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 11:53

Presă: Iranul ar fi folosit muniții cu dispersie în atacurile din Tel Aviv

Iranul a folosit muniții cu fragmentație într-un atac cu rachetă comis luni în zori asupra zonei metropolitane Tel Aviv, au relatat media israeliene.

Potrivit wesbite-ului de știri israelian ynet, au existat în jur de 20 de locuri de impact în zona Tel Aviv. Mai multe persoane au fost rănite, printre care o femeie aflată în prezent în stare gravă. De asemenea, a fost lovită o școală din Tel Aviv. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a afirmat că există o mare probabilitate ca în acest atac să fi fost utilizate muniții cu fragmentație.

Organizația neguvernamentală Human Rights Watch a condamnat recent folosirea de către forțele armate iraniene a munițiilor cu dispersie asupra orașelor israeliene, subliniind că această practică poate fi asimilată cu crime de război.

''Folosirea de către Iran a munițiilor cu fragmentație în zone populate din Israel reprezintă un pericol de durată pentru civili'', a spus Patrick Thompson, expert în studiul crizelor, conflictelor și armelor la Human Rights Watch.

În urmă cu o lună, armata israeliană a declarat că Iranul a utilizat rachete dotate cu focoase cu dispersie în loviturile care au vizat Israelul, în primele zile din martie, ca ripostă la ofensiva israeliano-americană lansată pe 28 februarie contra republicii islamice. Armata israeliană nu a furnizat nicio dovadă precisă legată de locul sau de data loviturilor respective efectuate de Iran.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 11:15

Şeful informaţiilor Gardienilor Revoluţiei, ucis într-un atac americano-israelian

Loviturile americano-israeliene l-au ucis luni pe şeful informaţiilor Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), a anunţat luni armata ideologică iraniană.

''Comandantul general Majid Khademi, puternicul şef al organizaţiei de informaţii a IRGC, a devenit martir în atacul terorist criminal al inamicului americano-sionist, astăzi în zori'', au declarat Gardienii Revoluţiei într-un mesaj difuzat pe Telegram. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 10:40

Iranul și SUA au primit noaptea trecută un plan de pace. Ce prevede "Acordul de la Islamabad"

Iranul și Statele Unite au primit un plan de pace, care ar putea intra în vigoare chiar de luni și ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz, relatează Reuters, citând surse.

Ce cuprinde planul

Planul pentru oprirea războiului a fost elaborat de Pakistan și transmis noaptea trecută Iranului și SUA. Vizează două etape: o încetare imediată a focului, urmată de un acord mai larg.

"Toate elementele trebuie agreate astăzi", a spus sursa citată de Reuters. Potrivit acesteia, nu este încă un tratat final, ci un acord preliminar, care stabilește regulile de bază. În plus, documentul nu ar urma să fie semnat fizic, ci aprobat online, rapid, prin Pakistan, singurul canal de comunicare. Asta înseamnă că SUA și Iranul nu discută direct, ci Pakistanul mediază totul.

Axios a relatat anterior că SUA, Iranul și mediatori regionali discută un posibil armistițiu de 45 de zile, ca parte a unui acord în două faze care ar putea duce la încheierea permanentă a conflictului.

Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, ar fi fost în contact "toată noaptea" cu vicepreședintele SUA JD Vance, emisarul special Steve Witkoff și ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

Conform propunerii, încetarea focului ar intra în vigoare imediat și ar presupune redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar în 15-20 de zile ar urma să fie finalizat un acord mai amplu. Planul a fost denumit provizoriu "Acordul de la Islamabad".

El ar include reguli mai largi pentru securitatea strâmtorii, precum și negocieri finale față în față în Islamabad.

Iranul nu și-a dat încă acordul

Oficiali iranieni au declarat anterior pentru Reuters că Teheranul îşi dorește un armistițiu permanent, dar cu garanții că nu va mai fi atacat de SUA și Israel. Iranul ar fi primit mesaje de la mediatori prin Pakistan, Turcia și Egipt.

Acordul final ar urma să includă angajamente din partea Iranului că nu va urmări dezvoltarea de arme nucleare, în schimbul relaxării sancțiunilor și deblocării unor active financiare, potrivit sursei citate.

Două surse pakistaneze au spus că Iranul nu și-a dat încă acordul, în ciuda intensificării contactelor diplomatice și militare.

"Iranul nu a răspuns încă", a spus una dintre surse, adăugând că propunerile susținute de Pakistan, China și SUA pentru un armistițiu temporar nu au primit deocamdată un angajament ferm.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 10:20

Imagini din satelit: Americanii au bombardat drumuri din Isfahan ca să taie accesul iranienilor

Imagini din satelit publicate de CNN arată cratere mari pe mai multe drumuri dintr-o zonă din centrul Iranului, presupusă a fi în apropierea locului unde de unde a fost recuperat duminică al doilea militar american.

Imaginile furnizate de Airbus surprind cel puțin 28 de cratere pe mai multe drumuri din Isfahan, la aproximativ 20 de kilometri de o pistă izolată unde forțele americane și-au distrus propriile avioane, după ce fuseseră avariate.

Craterele sunt aliniate pe drumuri şi au aproximativ 9 metri lățime, adică suficient pentru a distruge complet carosabilul. Asta sugerează că drumurile au fost vizate cu o precizie deliberată, adică o acțiune planificată, nu întâmplătoare.

CNN a dezvăluit anterior că, în timp ce forțele speciale americane se apropiau de zona unde se ascundea al doilea militar doborât, avioane americane au lansat lovituri aeriene în zonă.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 10:19

Iran: Strâmtoarea Ormuz nu va mai reveni niciodată la ceea ce a fost

Comandamentul Forţei Navale al Corpului Gărzilor Revoluţionarea anunţat duminică într-un comunicat că Strâmtoarea Ormuz "nu va mai reveni niciodată la ceea ce a fost, în special pentru Statele Unite şi Israel".

Corpul Gărzilor Revoluţionare a mia spus că Forţa Navală "finalizează pregătirile operaţionale pentru planul anunţat de autorităţile iraniene pentru noua ordine în Golful Persic".

Declaraţia a venit după recenta ameninţare a preşedintelui american Donald Trump de a ataca infrastructura iraniană marţi, când expiră ultimatumul pe care l-a dat ţării din Golf de a redeschide Strâmtoarea Ormuz sau, în caz contrar, de a dezlănţui "iadul".

"Dacă nu fac ceva înainte de marţi seară, nu vor mai avea nicio centrală electrică şi nu vor mai avea niciun pod în picioare", a declarat Trump într-un interviu acordat The Wall Street Journal.

În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a afirmat că, "dacă infrastructura Iranului este atacată, vom reacţiona în acelaşi fel".

Închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, este una dintre consecinţele războiului din Orientul Mijlociu, care a început la 28 februarie în urma atacurilor aeriene americane şi israeliene împotriva Iranului.

Agenţia de ştiri Fars, care are legături cu IRGC, a relatat duminica aceasta că "15 nave au traversat Strâmtoarea Ormuz cu permisiunea Iranului în ultimele 24 de ore". Potrivit relatării, traficul maritim pe această cale navigabilă strategică "este cu 90% mai mic decât înainte de începerea războiului".

Cu câteva zile mai devreme, o comisie parlamentară iraniană a aprobat un proiect de lege pentru a impune taxe de tranzit navelor care traversează această importantă cale navigabilă. Potrivit presei iraniene, propunerea include taxe de tranzit care trebuie plătite în moneda naţională a Iranului, o interdicţie de tranzit pentru Statele Unite şi Israel şi restricţii pentru ţările care participă la sancţiuni unilaterale împotriva Iranului.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 09:42

Trump pare să-şi amâne din nou ultimatumul, până miercuri la ora 3:00

Donald Trump a părut duminică să-şi prelungească din nou cu 24 de ore ultimatumul adresat Iranului, stabilit acum pentru "marţi, ora 20:00" ora Washingtonului (miercuri, ora 03:00, ora României). "Marţi, ora 20:00, ora Coastei de Est", a scris el pur şi simplu pe platforma sa Truth Social.

La sfârşitul lunii martie, preşedintele american - care cere în mod special Teheranului redeschiderea strâmtorii Ormuz - îşi amânase deja cu 10 zile ultimatumul, care urma să expire luni. Duminică dimineaţă, el a declarat pentru Fox News că există „şanse bune” de a ajunge la un acord cu Iranul luni.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 09:40

Trump nu exclude desfăşurarea de forţe în Iran dacă nu se ajunge la un acord

Preşedintele american Donald Trump nu a exclus desfăşurarea de forţe terestre în Iran dacă ţara din Golf nu ajunge la un acord şi nu redeschide Strâmtoarea Ormuz, într-un interviu acordat duminică publicaţiei The Hill.

Întrebat dacă exclude trimiterea de forţe terestre în Iran, preşedintele american a răspuns cu un contondent "Nu". Duminică, Trump a făcut presiuni asupra Teheranului pentru a ajunge la un acord înainte de termenul limită pe care i l-a acordat, altfel va ataca infrastructura ţării.

"Oamenii normali ar face o înţelegere. Oamenii inteligenţi ar face o înţelegere. Dacă ar fi inteligenţi, ar face o înţelegere", a declarat Trump publicaţiei citate, reluând un mesaj pe care îl transmisese anterior altor jurnalişti.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 09:36

Barilul de petrol a trecut de 110 $ în Asia

Preţul petrolului a crescut luni peste pragul simbolic de 110 dolari pe baril pe pieţele asiatice, impulsionat de conflictul din Orientul Mijlociu, după ce preşedintele SUA, Donald Trump a ameninţat că va viza infrastructura vitală iraniană, în timp ce bursa de la Tokyo, una dintre puţinele pieţe deschise în Asia în lunea Paştelui, era în creştere.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 07:19

Iran: Cel puţin 13 morţi după un atac asupra oraşului Eslamshar

O clădire rezidenţială dintr-un oraş situat la sud-vest de capitala Iranului, Teheran, a fost distrusă luni dimineaţă în urma unui atac aerian. Cel puţin 13 persoane au murit, relatează mass-media iraniană, citată de AP.

Agenţia de ştiri semioficială Fars şi Nour News au relatat despre atac. Încă nu se ştie de ce a fost lovită clădirea.

Nici Israelul şi nici Statele Unite nu şi-au asumat responsabilitatea pentru atacurile de luni dimineaţă, dar acestea au avut loc după ce Donald Trump a adresat Iranului o ameninţare cu limbaj vulgar, cerându-i să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 07:18

Axios: SUA, Iran şi mediatorii discută un posibil armistiţiu de 45 de zile

Statele Unite, Iranul şi un grup de mediatori regionali discută termenii unui potenţial armistiţiu de 45 de zile care ar putea duce la încetarea definitivă a războiului, a relatat Axios, citând patru surse americane, israeliene şi regionale care au cunoştinţă despre discuţii.

Mediatorii ar discuta termenii unui acord în două faze. Prima fază ar fi un potenţial armistiţiu de 45 de zile, în timpul căruia s-ar negocia încetarea definitivă a războiului. A doua fază ar fi un acord privind încetarea războiului, precizează Axios. Reuters scrie că nu a putut verifica informaţiile. Armistiţiul ar putea fi prelungit în cazul în care ar fi nevoie de mai mult timp pentru negocieri.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică pentru Wall Street Journal că termenul limită pe care l-a stabilit pentru ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz sau să se confrunte cu atacuri asupra infrastructurii critice este marţi seara.

Șansele de a ajunge la un acord parțial în următoarele 48 de ore sunt reduse, precizează jurnalistul Barak Ravid. Acest ultim efort este singura șansă de a evita o escaladare majoră, care ar duce la distrugeri masive ale infrastructurii Iranului și la consecințe similare în țările din Golf, mai scrie acesta. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 07:17

Preşedintele Parlamentului iranian, reacţie după ultimatumul lui Trump

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a reacţionat duminică în social media, după ce liderul american Donald Trump a anunţat în termeni duri ultimatumul pentru Iran.

"Acţiunile dumneavoastră nesăbuite târăsc Statele Unite într-un adevărat IAD pentru fiecare familie, iar întreaga noastră regiune va arde din cauza faptului că insistaţi să urmaţi ordinele lui Netanyahu. Nu vă faceţi iluzii: nu veţi câştiga nimic prin crime de război. Singura soluţie reală este respectarea drepturilor poporului iranian şi încetarea acestui joc periculos", a scris Ghalibaf pe X.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 07:16

Atac israelian la est de Beirut

Un atac aerian israelian asupra unui bloc rezidenţial a ucis trei persoane duminică în Ain Saadeh, un oraş din apropierea Beirutului, a anunţat Ministerul libanez al Sănătăţii, citat de AFP.

"Un atac aerian al inamicului israelian pe înălţimile din Ain Saadeh a ucis trei civili, dintre care două femei, şi a rănit alţi trei", a precizat acesta.

Un responsabil local al Forţelor Libaneze, un partid creştin care se opune Hezbollahului pro-iranian, ar fi fost ucis în atacul care a vizat un apartament dintr-un bloc rezidenţial, potrivit Agenţiei naţionale de informaţii (ANI).

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 07:16

Iranul promite represalii "devastatoare" în cazul unor atacuri

 Iranul a promis luni represalii "mult mai devastatoare" în cazul unor noi atacuri americano-israeliene împotriva infrastructurilor civile.

"Dacă atacurile împotriva ţintelor civile continuă, următoarele faze ale operaţiunilor noastre ofensive şi de represalii vor fi mult mai devastatoare şi mai extinse, iar pierderile şi pagubele cauzate de menţinerea acestei abordări vor fi de zece ori mai mari", a avertizat purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian într-un comunicat. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
06.04.2026, 07:16

Kuweitul atacat de rachete şi drone

Armata kuweitiană a afirmat luni că statul din Golf este ţinta unor atacuri cu rachete şi drone.

"Orice explozie auzită este rezultatul interceptării unor ţinte ostile de către sistemele de apărare antiaeriană", a indicat armata pe reţeaua X, adăugând că a raportat deja alte două alerte în noaptea de duminică spre luni.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi orientul mijlociu israel drone atac rachete
Înapoi la Homepage
Comentarii


App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.