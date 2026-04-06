Cum a fost salvat pilotul american dispărut după prăbușirea avionului F-15 în Iran. Culisele operaţiunii

Într-o operațiune extrem de riscantă, desfășurată în spatele liniilor inamice, forțele americane au reușit să recupereze pilotul american al avionului de luptă F-15, doborât în Iran. Povestea, confirmată de oficiali americani, scoate la lumină un efort complex de salvare, implicând sute de militari, agenți de informații și tehnologie de ultimă generație, relatează CNN.

Pilotul, ofițer al sistemelor de armament dintr-un avion F-15E Strike Eagle, a fost nevoit să supraviețuiască singur timp de mai bine de o zi în munți, ascuns într-o crevasă, în timp ce forțele iraniene încercau să îl captureze. După ce s-a catapultat din aeronavă, acesta a suferit răni, dar a reușit să se deplaseze pe un teren dificil, ajungând la o altitudine de peste 2.000 de metri, potrivit CNN.

Echipat doar cu un pistol, un dispozitiv de comunicații și un beacon de localizare, militarul a reușit să mențină contactul intermitent cu forțele americane, în timp ce evita detectarea. Între timp, o echipă de comando a Statelor Unite, sprijinită de avioane care au lansat atacuri pentru a securiza zona, a fost trimisă pentru a-l recupera.

Operațiunea a implicat inclusiv unități ca Delta Force și SEAL Team Six, dar și ofițeri ai CIA, care au desfășurat o campanie de dezinformare pentru a induce în eroare forțele iraniene. Potrivit oficialilor, efortul a inclus sute de persoane și o coordonare militară și de informații extrem de complexă.

În paralel, în Washington, preşedintele american Donald Trump a monitorizat operațiunea îndeaproape. "L-AM GĂSIT!", a transmis acesta pe reţeaua sa Truth Social, descriind misiunea drept una dintre cele mai "îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA".

Conform informațiilor, aeronava a fost doborâtă de forțele iraniene, iar incidentul a implicat mai multe elemente aeriene americane. În timpul operațiunii, unele aeronave speciale au fost avariate pe teritoriul iranian, iar armata americană a decis să le distrugă pentru a preveni capturarea lor de către inamic.

Serviciile de informații americane au jucat un rol crucial în localizarea exactă a pilotului. CIA a reușit să transmită coordonatele către armată, în timp ce a desfășurat o operațiune paralelă de inducere în eroare a forțelor iraniene, sugerând că echipajul fusese deja salvat.

Pe măsură ce forțele americane se apropiau de zona în care se ascundea pilotul, avioanele au efectuat lovituri aeriene pentru a împiedica accesul forțelor iraniene. Întreaga operațiune a fost supravegheată din centrul de comandă de la Washington.

În final, pilotul a fost evacuat cu succes și transportat în siguranță. Oficialii au confirmat că, deși acesta a fost grav rănit, a supraviețuit datorită intervenției rapide și coordonate a forțelor americane.

Operațiunea evidențiază atât complexitatea misiunilor moderne de salvare în zone ostile, cât și cooperarea strânsă dintre armată și serviciile de informații, într-un context geopolitic tensionat.

Denisa Vladislav

