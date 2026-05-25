Judeţul în care se investesc 51 de mil. de lei într-o fabrică de magneziu. "Proiect strategic" la nivelul UE

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Mircea Mălan, a semnat, luni, un contract de concesiune pentru Parcela nr. 1 din Parcul de Specializare Inteligentă Beiuş. Terenul are o suprafaţă de 25.952 de metri pătraţi şi este destinat unei investiţii industriale în producţia de magneziu metalic şi aliaje de magneziu, în valoare de 51 de milioane de lei, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CJ Bihor, contractul a fost semnat cu S.C. Verde Magnesium S.R.L., reprezentată de Alexandru Roşu, în calitate de administrator şi reprezintă cea mai mare concesiune realizată până acum în parc, atât ca suprafaţă, cât şi ca valoare a investiţiei asumate. Concesiunea a fost acordată pentru o perioadă de 10 ani, iar redevenţa anuală este de 219.813,44 lei, echivalentul a 8,47 lei/mp/an.

Acesta este al doilea contract de concesiune semnat în parc de compania Verde Magnesium S.R.L. În noiembrie 2025, societatea a concesionat şi Parcela nr. 4, cu o suprafaţă de 15.805 metri pătraţi. Prin cele două contracte, suprafaţa totală concesionată în parc ajunge la 4,17 hectare.

Investiţia are o importanţă deosebită pentru regiune şi pentru Europa, proiectul industrial fiind declarat "Proiect Strategic" la nivelul Uniunii Europene în martie 2025, în baza Regulamentului European pentru Materii Prime Critice.

Proiectul urmăreşte realizarea unei capacităţi de producţie pentru magneziu metalic şi aliaje de magneziu în România, folosind resurse naturale din perimetrul minier Dealul Piţiguşului din comuna Budureasa, situat la aproximativ 15 kilometri de parcul industrial din Beiuş.

Potrivit documentaţiei depuse, investitorul şi-a asumat achiziţionarea de instalaţii şi echipamente pentru eficienţă energetică şi utilizarea, în măsura posibilităţilor, a unor surse regenerabile sau alternative de energie, inclusiv energie solară şi geotermală.

Când va intra în vigoare contractul

Contractul va intra în vigoare după obţinerea finanţării europene necesare susţinerii investiţiei, prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest. După aprobarea finanţării, compania va trebui să înceapă lucrările în termen de nouă luni.

Parcul de Specializare Inteligentă Beiuş are o suprafaţă totală de 17,5 hectare, împărţită în 16 parcele, şi este destinat companiilor care realizează investiţii cu componentă de inovare, cercetare-dezvoltare sau transfer tehnologic. Domeniile vizate sunt: sănătate, agroalimentar, cosmetice şi suplimente alimentare, tehnologii de producţie avansate, materiale noi şi tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor.

Crearea Parcurilor de Specializare Inteligentă reprezintă un demers strategic al Consiliului Judeţean Bihor, menit să sprijine dezvoltarea economică locală şi să atragă investiţii pentru crearea de noi locuri de muncă.

Pe lângă parcul din Beiuş, reţeaua judeţeană de Parcuri de Specializare Inteligentă include alte trei locaţii: parcul din Aleşd, care se întinde pe o suprafaţă de 8,65 hectare şi cuprinde 11 parcele, parcul din Marghita, cu o suprafaţă de 11,49 hectare şi 9 parcele destinate operatorilor economici, precum şi parcul din Ştei, dezvoltat pe 13,88 hectare şi alcătuit din 25 de parcele.

Dezvoltarea acestei infrastructuri de suport a fost realizată de la zero printr-un parteneriat între Consiliul Judeţean Bihor, Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) şi primăriile din Aleşd, Beiuş, Marghita şi Ştei.

Până în prezent, la nivelul celor patru parcuri au fost semnate 12 contracte de concesiune: 4 în Parcul de Specializare Inteligentă Aleşd, 5 în Parcul de Specializare Inteligentă Beiuş, 2 în Parcul de Specializare Inteligentă Marghita şi 1 în Parcul de Specializare Inteligentă Ştei.

