Bărbat, împuşcat mortal de poliţişti după ce a înjunghiat trei persoane la metroul din New York

Un bărbat a fost împuşcat mortal de poliţişti, după ce a înjunghiat trei persoane la metroul din New York. 

de Redactia Observator

la 11.04.2026 , 21:07
Potrivit unui responsabil municipal, atacatorul era înarmat cu o macetă, a ignorat ordinele poliţiştilor de a arunca arma şi s-a repezit să-i atace şi pe ei, prin urmare poliţiştii au deschis focul.

Atacatorul a murit din cauza rănilor, iar cele trei victime înjunghiate au fost transportate la spital în stare gravă.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 09:50 (13:50 GMT), pe un peron al Grand Central Station, una dintre cele mai mari şi mai aglomerate staţii de metrou din New York, situată în apropiere de Manhattan.

Poliţia investighează incidentul. Totuşi, potrivit CNN, autorităţile nu cred că ar fi vorba despre un atac terorist.

