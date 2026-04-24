Un bărbat a fost împușcat mortal de mascați după ce a deschis focul asupra lor. Luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale au fost alertați de polițiști după ce soacra bărbatului a anunțat la 112 că individul își amenința întreaga familie cu moartea. La sosirea forțelor de ordine, bărbatul a deschis focul cu cele două arme de vânătoare pe care le avea în casă.

Bărbat: Vezi că dau drumul la foc!

Luptători SAS: Stai cuminte! Daniel, stai cuminte!

Bărbat: Vezi că dau drumul la foc!

Este finalul unei intervenţii de nici trei minute care dă fiori. Bărbatul de 37 de ani a fost pus la pământ şi a fost împuşcat de luptătorii Serviciului de Acţiuni Speciale. Totul după negocieri intense şi mai multe schimburi de focuri. Mascaţii, însoţiţi de poliţişti au venit la casa bărbatului din Hangu, după un apel la 112.

Poliţiştii voiau să-l înştiinţeze pe bărbat că s-au emis trei ordine de restricţie pe numele lui, pentru a-l ţine la distanţă de soţie şi de părinţii ei. Mama femeii a fost cea care a alertat poliţia, pentru că individul i-a ameninţat familia cu moartea după ce soţia plecase de acasă, împreună cu cei trei copii. În timp ce poliţiştii încercau să negocieze, bărbatul a tras asupra mascaţilor cu cele două arme de vânătoare pe care le avea.

"Vezi că fac asta! Nu vă jucați niciun pic cu mine!" spunea bărbatul.

A urmat o ploaie de împuşcături.

"Deschidem focul, lasă arma jos! […] Hai să discutăm! Vino afară!" au fost ultimele spuse ale polițiștilor înainte ca bărbatul să deschidă focul.

La scurt timp după ce prima rundă de focuri de armă a încetat, mascații au încercat să negocieze iarăși cu bărbatul.

Luptători SAS: Nu mai tragem nici noi, nici tu! [...] Hai afară! Lasă arma jos! Nu-ți facem nimic!

Bărbat: Ieși afară că eu nu vin!

Luptători SAS: Discutăm și atât tot!

Reporter: L-ați crezut în stare să facă rău familiei?

Vecin: Nu, niciodată. Că ei s-au luat din dragoste, niciodată nu am zis că el o să ajungă la așa ceva.

A fost momentul în care luptătorii au decis să intervină în forţă. Luptătorii l-au pus la pământ şi i-au smuls arma. Apoi au chemat ambulanţa. Medicii au constatat că bărbatul murise între timp în urma rănilor.

Bărbatul ar fi avut permisul de portarmă suspendat în 2023

Anchetatorii se află și acum la fața locului, unde continuă cercetările și verifică fiecare colțișor al casei. Cel mai probabil, ridică probe ce vor fi analizate în dosarul deschis, pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Totodată, în locuința bărbatului au fost găsite două arme încărcate, pregătite în momentul în care polițiștii au anunțat intenția de a pătrunde în imobil. Bărbatul nu a fost cooperant la sosirea anchetatorilor.

Totul s-a întâmplat aseară, în jurul orei 21, când polițiștii au fost alertați de soacra bărbatului, după ce ea și familia au primit amenințări care le-au provocat teamă. Oamenii legii au ajuns la fața locului, au întocmit documentele pentru ordine de protecție și au venit să i le aducă la cunoștință, însă ulterior s-a ajuns la schimbul de focuri, în condițiile în care bărbatul nu a cooperat.

Potrivit unor surse, în vara anului 2023, bărbatul ar fi avut permisul de portarmă suspendat, în urma unui dosar penal aflat pe rolul Judecătoriei Bicaz, după ce ar fi condus sub influența alcoolului, în baza unei sentințe de amânare a aplicării pedepsei și a unei cereri formulate de acesta. Conform legii, armele i-au fost ulterior restituite, iar vecinii spun că în ultima perioadă bărbatul consuma frecvent alcool.

