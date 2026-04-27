Un incident grav petrecut într-o zonă împădurită din apropierea orașului Borșa a dus la rănirea unui bărbat de 62 de ani, împușcat cu o armă de vânătoare. Principalul suspect este chiar fiul victimei, un tânăr de 26 de ani fără permis de armă, reținut de polițiști după ce ancheta a indicat că focul ar fi fost tras accidental.

Tânăr reținut după ce și-a împușcat accidental tatăl cu o armă de vânătoare. Bărbatul a ascuns fapta

Ancheta poliţiştilor maramureşeni a demarat după ce, duminică, 26 aprilie, Poliţia a fost alertată de către martori cu privire la faptul că, în timp ce mai multe persoane se aflau în zona cunoscută localnicilor sub denumirea de "Pădurea Plopilor", în zona oraşului Borşa, un bărbat de 62 de ani a fost rănit, fiind împuşcat cu o armă de vânătoare, potrivit News.ro.

Victima a fost dusă la spital, iar poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei ai Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Ancheta a arătat că principalul suspect este chiar fiul victimei, care şi-a împuşcat accidental tatăl.

"În baza cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat de către Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, faţă de un tânăr de 26 de ani, bănuit de comiterea infracţiunilor de violenţă în familie, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Din cercetările efectuate a reieşit că, în timp ce afla în zona denumită 'Pădurea Plopilor' de pe raza oraşului Borşa, acesta ar fi utilizat o armă de vânătoare cu alice şi l-ar fi rănit accidental pe tatăl său, un bărbat de 62 de ani", informează reprezentanţii Poliţiei judeţene Maramureş.

Verificările făcute de poliţişti în bazele de date arată că tânărul nu este autorizat pentru a deţine şi folosi arme de vânătoare.

De altfel, potrivit unor surse judiciare, persoanele care se aflau în pădure susţin că nu se aflau la vânătoare, ci căutau coarne de cerb.

Luni, tânărul va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

