Nicuşor Dan luptă la Bruxelles pentru bani mai mulţi de la Uniunea Europeană. 17 ţări care fac parte dintr-un grup coordonat de România au cerut la summitul şefilor de state şi guverne mai mulţi bani pentru fermieri şi infrastructură în bugetul pentru 2028 - 2034. Propunerea este respinsă de statele bogate, care vor reducerea resurselor comune cu sute de miliarde de euro.

Înainte de întâlnirea oficială a şefilor de state şi guverne, Nicuşor Dan a prezidat împreună cu şefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, o discuţie a grupului Prietenii Coeziunii. Cele 17 state au decis să facă front comun la negocieri şi au pus pe masă mai multe priorităţi.

Ţările din estul şi sudul Europei, în frunte cu România, Italia şi Polonia, cer finanţe mai mari pentru agricultori şi pentru politica de coeziune, adică reducerea diferenţelor de dezvoltare dintre regiuni. Statele vor şi distribuirea echitabilă a poverii financiare. În tabăra cealaltă, condusă de Germania şi Olanda, şefii de state şi guverne au ca obiectiv reducerea cheltuielilor cu sute de miliarde de euro şi redirecţionarea banilor către apărare și securitate.

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce aceşti bani sunt importanţi pentru ţara noastră.

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"Sunt exact banii europeni care au dezvoltat România, în toţi aceşti ani. Discuţia pe care am avut-o, azi dimineaţă, cu cele 17 state în sensul acesta a fost. Păstrarea unităţii acestui grup astfel încât să aibă o pondere mai mare", a afirmat Nicuşor Dan.

Au urmat discuţii încinse, fără un rezultat clar. Asta după ce, la presiunea Berlinului, preşedinţia cipriotă a propus tăierea fondurilor de rezervă şi scăderea cu 8% a bugetului multianual.

"Niciun stat membru al Uniunii Europene nu își poate permite să plătească contribuții către UE la o asemenea scară. Doar ca o reamintire, propunerea actuală este cu 50% mai mare decât ceea ce finanțăm", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

O soluţie ar fi creşterea surselor de venit prin impozitarea marilor companii americane din tehnologie, spune Siegfried Mureşan, negociatorul şef al Parlamentului European pentru buget.

"Ar fi nefiresc să tăiem fondurile pentru fermierii din România, pentru primăriile din România, să nu putem investi în cercetare, inovare, apărare în timp ce Elon Musk, Jeff Bezos şi Mark Zuckerberg au acces gratuit la piaţa unică europeană", a spus Siegfried Mureşan, negociatorul şef al Parlamentului European pentru buget.

Mâine, şefii de state şi guverne se întâlnesc din nou pentru analiza războiul din Ucraina şi aderarea Kievului şi a Moldovei la Uniunea Europeană.