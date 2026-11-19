O fetiţă din Senegal a murit la doar câteva zile după naştere, în urma unei mutilări genitale care ar fi fost făcută fără ştirea mamei. Bunica micuţei ar fi pus totul la cale sub pretextul că o ajută să spele nou-născuta. Copila a suferit o hemoragie severă şi a murit în drum spre spital. Tatăl, bunica şi femeia care ar fi făcut intervenţia au fost arestaţi.

Bebelușa ar fi fost supusă procedurii, în 12 noiembrie, la doar o zi după ce s-a născut, în regiunea Tambacounda din estul țării, a declarat pentru Associated Press, Ndiaye Bousso, directoarea regională pentru afaceri familiale.

Tatăl, care ar fi "aranjat" procedura a fost arestat, miercuri. Bunica paternală a bebelușei, dar și o a treia femeie care ar fi făcut operația au fost și ele arestate. Bebelușa ar fi fost mutilată genital cu câteva zile înainte să moară, scrie Mediafax.

Bunica ar fi organizat intervenţia fără ştirea mamei

Bunica paternală a micuței ar fi făcut mutilarea fără știrea mamei copilei. Bunica s-ar fi oferit să spele nou-născuta pretizând că cealaltă femeie o ajută, moment în care ar fi avut loc operația.

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Mama a descoperit ce s-a întâmplat abia ulterior, când fiica avea dureri și sângera.

Copila a suferit o hemoragie severă și a fost transferată, vineri, la un spital regional din Tambacounda, însă a murit pe drum, potrivit oficialei senegaleze.

Mutilarea genitală feminină este ilegală în Senegal. Ce pedepse riscă vinovaţii

De 27 de ani, mutilarea feminină genitală este ilegală în Senegal, și se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare. Dacă procedura duce la decesul victimei, cei vinovați riscă închisoare pe viață.

Deși procedura este ilegală încă din 1999, aproximativ 8 din 10 tinere sau femei cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani din Senegal au suferit acest gen de intervenție, potrivit UNICEF.

Cei care susțin această practică spun că ea își are rădăcinile în tradiții, însă autoritățile au intensificat, în ultimii ani, campaniile de sensibilizare a populației pentru a descuraja această practică.

"Noi sensibilizăm opinia publică și milităm împotriva acestei practici", a spus Bousso, adăugând că tradiția nu poate justifica o practică atât de dăunătoare.

"Legea este clară și trebuie aplicată în întregime", a spus ea, cerând ca dreptatea să fie făcută pentru bebelușă.