Doi tineri au aruncat undițele într-un râu din Olanda și au prins "captura vieții lor". Ce le-a adus norocul

Doi tineri pasionaţi de pescuit, din Nijmegen, Olanda, au avut parte de captura vieții lor în timpul unei partide de pescuit pe râul Waal. Floris Verstegen și Tygo Berkelaar au prins un biban de dimensiuni impresionante, în vacanța de toamnă, fără să se aștepte că vor avea parte de o asemenea surpriză.

Captura a avut loc luni, 19 octombrie, când cei doi pescuiau de pe malul râului. Peștele măsura 51 de centimetri și cântărea 2,9 kilograme, potrivit publicației olandeze De Gelderlander.

Floris și Tygo, ambii din cartierul Nijmegen-Oost, consideră că au prins un exemplar record, pe care l-au descris drept "peștele vieții lor".

Cei doi tineri au reușit să captureze cel mai mare biban prins vreodată de ei.