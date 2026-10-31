Mobilizare europeană "împotriva costului ridicat al vieții". Sute de mii de oameni protestează pentru un trai mai bun. De la Roma la Paris şi mai departe până la Berlin, autorităţile sunt în stare de alertă şi speră ca protestele să nu degenereze, cum s-a întâmplat ieri, în Italia, unde strada s-a transformat în teatru de război.

Dintr-un capăt în altul al ţării, peste un milion de italieni şi-au manifestat ieri în stradă nemulţumirile iar protestele s-au transformat în mai multe oraşe în revolte violente. Studenţi şi profesori, muncitori sau fermieri s-au bătut cu forţele de ordine, pentru o viaţă mai bună. Protestatarii au vărsat gunoaie şi bălegar pe străzi, au dat foc la cauciucuri şi au aruncat cu pietre în jandarmii care au răspuns cu tunuri cu apă.

"Am văzut că banii sunt investiţi în arme, iar asta nu are nicio legătură cu poporul italian. Noi suntem un popor paşnic.", spune un cetăţean.

"Asistăm la creşterea preţurilor la benzină, la creşterea preţurilor la aproape orice, însă guvernele europene, inclusiv cel italian, sunt complet neputincioase în faţa acestei situaţii. Aşa că depinde de noi să ne trezim, altfel, nimeni nu ne va ajuta.", adaugă un alt cetăţean.

Articolul continuă după reclamă

În Hexagon, Parisul, Marsilia şi Lyonul au fost principalale scene unde s-a derulat cea de-a treia mobilizare socială. Trei puncte mari sunt pe lista nemulţumirilor: costurile uriaşe ale vieţii, resursele insuficiente din sistemul de învăţământ şi reprimarea violentă a protestelor precedente.

"Economia franceză merge prost indiferent de ce se întâmplă, pentru că astăzi suntem conduși de un grup de incompetenți care jonglează cu miliarde, în timp ce familiile jonglează cu câțiva cenți. Nu cred că totul se va rezolva brusc cu o baghetă magică, evident. Dar cred că ar putea exista deja niște mici pași înainte care ar putea începe să se întâmple.", menţionează alt cetăţean.

Teama că violenţe şi jafurile produse la mitingurile europene precedente s-ar putea repeta şi în Germania i-a speriat pe comercianţi. Dacă unii afacerişti şi-au acoperit vitrinele cu bucăţi uriaşe de lemn, alţii au preferat să golească magazinele de obiecte de valoare. Tinerii nemţi din cel puţin 34 de oraşe cer măsuri care să se simtă şi în portofel. Şi se declară împotriva serviciului miltar obligatoriu.

"Principala noastră cerere este, desigur, mai multe fonduri pentru educație - mai mulți bani pentru renovarea clădirilor și îmbunătățirea calității studiilor noastre. În plus, condițiile generale de viață ale studenților s-au deteriorat semnificativ de-a lungul anilor. În Berlin, 40% dintre studenți trăiesc în sărăcie. Guvernul Merz nu a oferit niciun răspuns la preocupările noastre, în afară de a continua să facă reduceri și să ne impună poveri suplimentare.", spune un german.

Aceleaşi măsuri de precauţie au fost luate şi în Spania. Mobilizarea împotriva sistemului s-a făcut mai ales pe reţelele sociale, sub egida Blocus, o grupare recunoscută pentru violenţe şi jafuri. În paralel, poliţia iberică a anunţat că i-a arestat pe principalii instigatori la lupte de stradă.