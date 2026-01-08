Antena Meniu Search
Video Bijuterii de peste un milion de euro, furate dintr-un apartament de lângă Nisa. Victima, designerul vedetelor

Încă un jaf răsunător în Franţa. Bijuterii de peste un milion de euro au fost furate dintr-un apartament de la Nisa. Victima este Chris Aire, un designer american care a creat unicate pentru Naomi Campbell, LeBron James şi rapperul Shaggy. Luna trecută, hoţii au furat argintărie şi vesela din palatul prezidenţial, iar în toamnă au dispărut de la muzeul Luvru bijuterii în valoare de 90 de milioane de euro.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 21:40

Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste 1 milion de euro, au fost furate dintr-un spaţiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP.

Chris Aire, ale cărui creaţii au fost purtate de vedete precum top-modelul Naomi Campbell şi care a încheiat un parteneriat cu starul din baschetul american LeBron James, a denunţat marţi la poliţie furtul bijuteriilor sale dintr-un spaţiu de cazare din Villefranche-sur-Mer, un oraş aflat în apropiere de Nisa, potrivit unei surse din Poliţia franceză.

O sumă de aproximativ 6.000 de euro a fost, de asemenea, furată.

O anchetă pentru furt calificat în formă agravată a fost încredinţată Poliţiei judiciare din Nisa, a declarat procurorul republican Damien Martinelli, care a precizat că este vorba despre "fapte de spargere a unei locuinţe fără violenţă".

