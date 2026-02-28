Doi oameni au murit şi aproape 50 au fost răniţi în Milano, după ce un tramvai a deraiat de pe şine şi s-a izbit de o clădire. S-a întâmplat într-o zonă populară din oraş, aproape de Gara Centrală. Iar impactul a fost devastator. Oamenii au fost aruncaţi pe jos şi mulţi au crezut că are loc un cutremur.

Oficialii investighează acum cazul, pentru a înţelege cum a avut loc nenorocirea. Una dintre ipoteze este viteza mare cu care a fost luată curba. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că, momentan, nu a primit solicitări de asistenţă consulară.

Ca un cutremur. Aşa au descris milanezii accidentul înfiorător de pe strada Vittorio Veneto, una dintre cele mai elegante şi scumpe din Milano.

"Eu am ajuns exact când s-a întâmplat şi am fost şocată, pentru că am înţeles rapid că este vorba de ceva foarte grav. Mi s-a făcut pielea de găină, pentru că m-am gândit ca mi se putea întâmpla mie sau altei persoane care locuieşte în zonă", explică o localnică.

Accidentul a avut loc după ora locală 16:00.

Tramvaiul de ultimă generaţie, cu o capacitate de 66 de persoane, venea din Piazza della Repubblica și se îndrepta spre Porta Genova. În zona Porta Venezia, la ieşirea de pe strada Vittorio Veneto, vehiculul plin de oameni a luat o curbă mult prea repede.

Tramvaiul a părăsit şinele, a lovit un bărbat şi s-a izbit de vitrina unui restaurant japonez. Victima, un italian în vârstă 60 de ani, a murit pe loc.

Impactul a fost atât de puternic încât pasagerii au fost aruncaţi pe jos.

La 30 de secunde de la tragedie, martorii au sunat după ajutoare. La faţa locului au ajuns 13 ambulanţe, pe lângă pompieri, carabinieri şi poliţia de stat. Salvatorii au început să scoată rapid victimele din epava convoiului şi, rând pe rând, au fost trimise la spitalele din apropiere. Echipele de protecție civilă au instalat şi un cort pentru a acorda asistență răniților.

În timpul misiunii de salvare a fost identificată şi a doua victimă: un senegalez în vârstă de 56 de ani.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, și alți oficiali ai orașului au ajuns la locul tragediei.

"Este dificil de analizat ce s-a întâmplat. Vor urma investigații. Tramvaiul era nou, iar vatmanul era unul foarte experimentat. Acesta își începuse tura cu o oră înainte de accident și nu făcea ore suplimentare", a declarat primarul.

Edilul a vorbit şi despre o posibilă cauză a accidentului.

"A luat curba, deoarece macazul era orientat spre stânga, în timp ce vatmanul ar fi trebuit să îl seteze pentru mers înainte. Vatmanul se află acum la spital și urmează să fie audiat de către anchetatori", a explicat primarul.

Un mesaj de condoleanţe a venit rapid din partea prim-ministrului, Georgia Meloni, care a declarat că toate gândurile bune se îndreaptă către familiile victimelor.

Aceasta a urat, de asemenea, însănătoşire grabnică zecilor de răniţi.

Incidentul are loc într-un moment în care Milano este plin de vizitatori internaționali, celebrități și jurnaliști. În oraş are loc Săptămâna Modei, tocmai a terminat de găzduit Jocurile Olimpice de iarnă și se pregătește pentru Jocurile Paralimpice.

