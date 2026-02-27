Antena Meniu Search
Video Un mort şi zeci de răniţi, după ce un tramvai a deraiat în Milano

Un tramvai a deraiat vineri la Milano, din motive încă necunoscute, provocând moartea unei persoane şi rănirea gravă a mai multor altora, relatează BFMTV, citat de news.ro.

de Alexandru Badea

la 27.02.2026 , 21:00
Persoana care a murit este un bărbat de 60 de ani, potrivit La Repubblica. Numărul răniţilor este, în funcţie de diverse surse media, între 20 şi 40. Dintre cei mai grav răniţi, şase sunt în stare moderată şi doi în stare gravă. Aceştia au fost transferaţi la spitalele din oraş.

Tramvaiul s-a oprit în vitrina unui magazin

Accidentul s-a produs puţin după ora locală 16:00. Forţele de ordine, ambulanţele şi pompierii au intervenit imediat la faţa locului, încercând să salveze o persoană prinsă sub tramvai, care a decedat ulterior. Conform informaţiilor iniţiale, vehiculul, după ce s-a desprins de linia de cale ferată din motive încă în curs de investigare, s-a izbit de vitrina unui magazin.

"Am simţit ceva sub tramvai, apoi am căzut cu toţii şi am fost aruncaţi în toate părţile. Nu am înţeles ce s-a întâmplat", a spus o femeie care se afla în tramvai şi se îndrepta spre fiica ei. "Totul s-a întâmplat brusc. Tramvaiul trebuia să meargă drept, dar a deraiat şi s-a izbit de perete", a explicat un alt pasager.

"Am crezut că este un cutremur. Stăteam jos pe scaun şi am ajuns pe podea, împreună cu ceilalţi pasageri. A fost îngrozitor", a declarat un bărbat rănit pentru agenţia ANSA. "Din fericire, m-am lovit doar la genunchi, dar bărbatul de lângă mine sângera din cap", a povestit el. "Mi-a luat ceva timp să mă ridic şi să cobor", a adăugat pasagerul.

