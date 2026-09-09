Video Biletul atipic primit de ministrul Apărării din Filipine de la un atașat chinez. L-a citit în fața tuturor
Secretarul filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro, a acuzat China de "constrângere, intimidare și agresiune", după ce a primit un mesaj din partea unui atașat militar chinez în timp ce participa la un forum desfășurat la Seul, potrivit Al Jazeera.
Teodoro a citit cu voce tare, în fața celor prezenți, mesajul primit de la atașatul militar chinez, după care a răspuns punct cu punct afirmațiilor de pe foaie.
La susținerea că decizia din 2016 "nu are caracter obligatoriu", oficialul filipinez a replicat: "Pentru că nu vreți să vă supuneți UNCLOS", referindu-se la Convenția ONU asupra dreptului mării. Când a ajuns la poziția Chinei potrivit căreia Beijingul nu acceptă hotărârea, Teodoro a răspuns: "Bineînțeles, pentru că ați pierdut". Apoi a adăugat: "Dați dovadă de puțină decență, să vă fie puțin rușine", moment în care publicul a izbucnit în aplauze.
Ministrul filipinez a descris episodul drept un exemplu de "constrângere, intimidare și agresiune" și a spus că va păstra biletul drept amintire.