Secretarul filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro, a acuzat China de "constrângere, intimidare și agresiune", după ce a primit un mesaj din partea unui atașat militar chinez în timp ce participa la un forum desfășurat la Seul, potrivit Al Jazeera.

Biletul atipic primit de ministrul Apărării din Filipine de la un atașat chinez. L-a citit în fața tuturor - X/ @clashreport

Teodoro a citit cu voce tare, în fața celor prezenți, mesajul primit de la atașatul militar chinez, după care a răspuns punct cu punct afirmațiilor de pe foaie.

La susținerea că decizia din 2016 "nu are caracter obligatoriu", oficialul filipinez a replicat: "Pentru că nu vreți să vă supuneți UNCLOS", referindu-se la Convenția ONU asupra dreptului mării. Când a ajuns la poziția Chinei potrivit căreia Beijingul nu acceptă hotărârea, Teodoro a răspuns: "Bineînțeles, pentru că ați pierdut". Apoi a adăugat: "Dați dovadă de puțină decență, să vă fie puțin rușine", moment în care publicul a izbucnit în aplauze.

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Ministrul filipinez a descris episodul drept un exemplu de "constrângere, intimidare și agresiune" și a spus că va păstra biletul drept amintire.