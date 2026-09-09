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Video Biletul atipic primit de ministrul Apărării din Filipine de la un atașat chinez. L-a citit în fața tuturor

Biletul atipic primit de ministrul Apărării din Filipine de la un atașat chinez. L-a citit în fața tuturor - X/ @clashreport
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Editor L.B. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.09.2026, 09:02 | Modificat la 09.09.2026, 09:02

Secretarul filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro, a acuzat China de "constrângere, intimidare și agresiune", după ce a primit un mesaj din partea unui atașat militar chinez în timp ce participa la un forum desfășurat la Seul, potrivit Al Jazeera.

Teodoro a citit cu voce tare, în fața celor prezenți, mesajul primit de la atașatul militar chinez, după care a răspuns punct cu punct afirmațiilor de pe foaie.

La susținerea că decizia din 2016 "nu are caracter obligatoriu", oficialul filipinez a replicat: "Pentru că nu vreți să vă supuneți UNCLOS", referindu-se la Convenția ONU asupra dreptului mării. Când a ajuns la poziția Chinei potrivit căreia Beijingul nu acceptă hotărârea, Teodoro a răspuns: "Bineînțeles, pentru că ați pierdut". Apoi a adăugat: "Dați dovadă de puțină decență, să vă fie puțin rușine", moment în care publicul a izbucnit în aplauze.

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Ministrul filipinez a descris episodul drept un exemplu de "constrângere, intimidare și agresiune" și a spus că va păstra biletul drept amintire.

L.B.
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