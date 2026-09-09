Harry şi Meghan vor să fie "persoane publice", nu "cetăţeni privaţi". Răspunsul lor la scrisoarea Regelui

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi nemulțumiți de faptul că Palatul Buckingham îi descrie drept "cetățeni privați" și ar prefera să fie considerați "persoane publice", potrivit unor surse apropiate cuplului.

Palatul Buckingham a transmis luni, în numele Regelui Charles, o serie de precizări prin care a confirmat că ducii de Sussex nu se întorc în Marea Britanie în calitate de membri activi ai Familiei Regale.

Documentul arată, practic, că statutul lor nu s-a schimbat față de momentul în care au renunțat la îndatoririle regale, în 2020, și s-au mutat ulterior în Statele Unite, potrivit DailyMail.

Cei doi nu ar fi fost mulțumiți de scrisoare

Surse apropiate lui Harry și Meghan susțin însă că cei doi nu ar fi fost mulțumiți de modul în care au fost descriși în scrisoare.

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Una dintre formulările care i-ar fi deranjat este cea potrivit căreia statutul lor este asemănător celui al unor "cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile". Palatul a precizat că această descriere este în acord cu poziția exprimată chiar de Harry și Meghan după retragerea lor din rolurile oficiale și cu înțelegerea stabilită la Sandringham în 2020.

Cum ar prefera să fie descrişi Harry şi Meghan

Apropiații cuplului spun însă că Harry ar fi contestat în mod special termenul de "cetățeni privați".

Potrivit acestora, ducii de Sussex preferă să fie descriși drept "persoane publice" și ar fi dorit ca Palatul să recunoască faptul că, din punct de vedere personal, ei continuă să facă parte din Familia Regală, chiar dacă nu mai primesc bani publici pentru activitatea lor.

Sursele au mai susținut că, dacă Harry și Meghan ar fi într-adevăr tratați ca simpli cetățeni privați, nu ar mai fi fost nevoie ca Palatul să emită instrucțiuni oficiale în privința statutului lor. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze suplimentar, considerând că scrisoarea transmisă este suficient de clară.

Surse din apropierea Casei Regale susțin însă că tocmai dorința cuplului de a păstra în prim-plan legătura cu Familia Regală, în timp ce desfășoară activități comerciale, arată de ce varianta propusă inițial de Harry și Meghan de a avea un statut aflat undeva între viața regală și cea privată nu ar fi fost viabilă.

Un purtător de cuvânt al ducilor de Sussex a sugerat, de asemenea, că echipa lor a fost luată prin surprindere de momentul în care a fost făcută publică scrisoarea.

Documentul ar putea influența protecția prinţului

Surse apropiate cuplului au sugerat că momentul ales pentru publicarea documentului ar putea avea legătură cu o reuniune a comitetului Ravec, organismul care analizează măsurile de securitate acordate membrilor Familiei Regale și altor persoane protejate. Aceștia cred că documentul ar fi putut influența discuțiile privind posibilitatea ca Harry să beneficieze din nou de protecție finanțată din bani publici atunci când se află în Marea Britanie.

Daily Mail susține însă că aceste presupuneri nu sunt corecte și că scrisoarea a fost transmisă pur și simplu pentru a clarifica statutul ducilor de Sussex înaintea unei perioade în care aceștia urmează să aibă mai multe apariții și evenimente.

Surse apropiate Regelui Charles cred, de asemenea, că această clarificare ar putea face mai ușoară o eventuală întâlnire privată între monarh și fiul său.

Reprezentanții lui Harry și Meghan au fost contactați pentru un punct de vedere.