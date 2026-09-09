O actriță a venit neepilată pe picioare pe covorul roșu. Standardul de frumusețe tot mai contestat de femei

Actrița Phoebe Bridgers a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția, după ce a apărut neepilată pe covorul roșu. Imaginile au stârnit un val de reacții în mediul online și au redeschis o discuție despre presiunea pusă asupra femeilor de a se epila și despre schimbarea standardelor de frumusețe în rândul tinerelor.

Phoebe Bridgers a apărut pe covorul roșu într-un costum elegant, cu fustă Gucci, dar neepilată pe picioare. Imaginile au ajuns rapid în presa internațională și pe rețelele sociale, unde mulți dintre fanii artistei au apreciat faptul că aceasta nu a simțit nevoia să respecte standardele obișnuite de frumusețe.

Artista americană, în vârstă de 32 de ani, a participat la eveniment pentru promovarea primului său rol într-un film. Apariția ei a atras atenția tocmai pentru că părul de pe picioare este încă privit de multe persoane ca ceva ce femeile ar trebui să ascundă.

Revista Vogue a apreciat alegerea artistei și a considerat că părul de pe picioare nu o face mai puțin feminină, scrie The Guardian. Din contră, apariția a fost văzută de mulți ca un gest prin care Bridgers a arătat că o femeie poate purta haine elegante fără să fie obligată să se epileze.

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"Societatea pune presiune pe femei să se radă"

Jurnaliștii britanici au discutat cu mai multe tinere despre felul în care privesc această normă de frumusețe. Anna Busuttil, o studentă de 27 de ani, crede că este minunat ca femeile pot să aleagă să nu-și îndepărteze părul de pe corp. Această alegere este din ce în ce mai des întâlnită în rândul tinerelor.

"Cred că părul de pe picioare este încă un subiect mai tabu pentru femei. Este văzut ca ceva masculin, deși picioarele sunt considerate o parte sexy a corpului feminin", a explicat tânăra.

Nici Phoebe Green, în vârstă de 21 de ani, nu este preocupată de tendințele din modă atunci când vine vorba despre acest subiect. Ea recunoaște că a primit comentarii de la bărbați care au întrebat-o de ce nu se epilează, însă spune că primește și multe reacții pozitive din partea altor femei.

O altă tânără, Venus Whyte, în vârstă de 23 de ani, consideră că lucrurile se schimbă, însă destul de lent. "Cred că societatea pune presiune asupra femeilor să se radă, chiar dacă ele nu își doresc asta", spune ea. În același timp, recunoaște că, atunci când poartă haine care îi lasă picioarele la vedere, preferă să se epileze pentru că așa se simte mai confortabil.

Unele femei se epilează de teama reacțiilor celor din jur

Nu toate femeile care se epilează o fac pentru că își doresc neapărat acest lucru. Pentru unele, contează foarte mult felul în care ar putea fi privite de ceilalți. Sarah Cender, în vârstă de 26 de ani, spune că multe dintre prietenele sale ar fi perfect confortabile dacă nu s-ar epila, dar se tem că ar putea fi judecate.

În grupul ei de prieteni, epilarea definitivă cu laser a devenit tot mai populară. În acest fel, părul este îndepărtat pe termen lung, fără să mai fie nevoie de ras sau de epilat în mod regulat.

Și Matilda Moore, de 22 de ani, atrage atenția asupra rolului rețelelor sociale. Ea spune că femeile pot primi numeroase comentarii negative atunci când nu respectă anumite standarde de frumusețe. "Femeile nu ar trebui să-și facă griji în legătură cu îndepărtarea părului de pe corp. Este o alegere personală", spune tânăra.