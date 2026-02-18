Mark Zuckerberg urmează să depună mărturie miercuri într-un proces istoric din Los Angeles, în care principalele platforme de socializare sunt acuzate că au fost concepute intenționat pentru a crea dependență pentru copii și adolescenți.

Mark Zuckerberg, aşteptat să depună mărturie într-un proces istoric referitor la platformele de socializare - Hepta

Cazul, care a început luni trecute la Curtea Superioară a Județului Los Angeles, se concentrează pe reclamații împotriva Meta - compania-mamă a Facebook și Instagram - și YouTube, care este deținută de Google.

Reclamanții susțin că firmele au construit în mod conștient funcții care încurajau utilizarea compulsivă în rândul tinerilor utilizatori, contribuind la daune pe termen lung asupra sănătății mintale, relatează ABC News.

Procesul a fost intentat de o tânără în vârstă de 20 de ani, identificată drept "Kaley", și de mama ei.

Articolul continuă după reclamă

Avocații acestora susțin că tânăra a devenit dependentă de aplicațiile de socializare încă de la vârsta de 6 ani. Ea spune că funcții precum derularea automată au făcut-o dependentă de platforme - ducând în cele din urmă la anxietate, depresie și probleme de imagine corporală.

În declarațiile de deschidere, avocatul reclamanților, Mark Lanier, a declarat juriului că acest caz este "extrem de simplu", pentru că reprezintă "inducerea unei stări de dependență creierului copiilor".

Cazul este primul dintre cele peste 1.500 de procese similare din întreaga țară care ajung în fața unui juriu, stabilind potențial un precedent pentru modul în care companiile de tehnologie sunt trase la răspundere pentru designul produselor.

Zuckerberg a apărut în fața Congresului de mai multe ori pentru a aborda îngrijorările legate de siguranța tinerilor și daunele online, dar miercuri este prima dată când va depune mărturie în fața unui juriu cu privire la aceste acuzații.

Experții juridici spun că un verdict în favoarea reclamantului ar putea slăbi protecțiile generale de răspundere pe care companiile de tehnologie s-au bazat mult timp în temeiul Secțiunii 230 din Legea decenței în comunicații din 1996, care protejează platformele de responsabilitatea pentru conținutul generat de utilizatori.

Mai mulți părinți ai copiilor care au murit prin sinucidere sau vătămare accidentală legată de tendințele online sunt așteptați să participe la procese.

Unii l-au văzut anterior pe Zuckerberg cerându-și scuze în timpul unei audieri de la Capitol Hill din 2024, unde a recunoscut familiile care au spus că rețelele sociale au contribuit la moartea copiilor lor.

În acelaşi proces, şeful Instagram, Adam Mosseri a depus mărturie. Acesta a declarat în instanţă că nu crede că oamenii pot deveni dependenți clinic de rețelele sociale.

El a spus că este important să se facă diferența între dependența clinică și ceea ce el și alții de la Instagram descriu drept "utilizare problematică".

El a spus că el și colegii săi folosesc termenul "utilizare problematică" pentru a se referi la "cineva care petrece mai mult timp pe Instagram decât se simte bine, iar asta se întâmplă cu siguranță".

Când a fost întrebat despre reclamantă, tânăra de 20 de ani, care petrece 16 ore într-o singură zi pe Instagram, el a declarat instanței: "Sună a utilizare problematică".

El a menționat de mai multe ori că nu este profesionist medical.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰