Blocuri de apartamente în flăcări la Kiev după un bombardament masiv al ruşilor: 6 morți și 14 răniți

Kievul a fost din nou ținta unui atac devastator în noaptea de luni spre marți. Drone și rachete au lovit mai multe zone ale capitalei ucrainene, provocând cel puțin 6 morți și 14 răniți, potrivit autorităților citate de presa locală. Exploziile au afectat infrastructura energetică și locuințele civile, iar mii de oameni au rămas fără electricitate, apă și căldură.

Un nou atac masiv al Rusiei, în timp ce SUA și Ucraina discută un plan de pace controversat, în cea de-a 1371-a zi a războiului din Ucraina. Cel puţin şase civili au fost ucişi la Kiev în urma atacului cu rachete şi drone în timpul nopţii de luni spre marţi, în cursul căruia au fost lovite mai multe blocuri de locuit în diferite cartiere ale capitalei ucrainene.Canalul de televiziune local Ukraine 24 a transmis că Rusia a lansat rachete de croazieră Kalibr, hipersonice Kinjal şi balistice Iskander asupra capitalei ucrainene.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Blocuri de apartamente în flăcări la Kiev

Articolul continuă după reclamă

"Rusia a lansat în timpul nopţii şi mai devreme în această dimineaţă 22 de rachete şi 460 de drone asupra Ucrainei, ucigând şase persoane", a comunicat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, indicând că patru dintre drone au intrat în spaţiul aerian al ţărilor vecine România şi Republica Moldova. "Principalul atac rusesc din timpul nopţii a vizat capitala şi regiunea, provocând pagube extinse clădirilor rezidenţiale şi infrastructurii civile din întreg oraşul", a declarat el pe platforma X.

Pe rețelele sociale s-au propagat zvonuri că centrala termică CET-6 din Kiev care produce energie electrică şi căldură a fost lovită, dar acest lucru nu a fost confirmat oficial. Un bloc de locuințe cu mai multe etaje din Rusanivka, cartier situat pe malul stâng al râului Dnipro, a luat foc. Potrivit unor imagini publicate online a fost lovit şi un centru logistic al unui lanț de supermarketuri. Potrivit administrației militare a capitalei ucrainene, în urma atacului nocturn a fost întreruptă alimentarea cu căldură în șapte raioane ale Kievului.

Zelenski a spus că acest nou incident în care drone ruseşti intră în spaţiul aerian al ţărilor vecine cu Ucraina vine să amintească partenerilor Kievului importanţa continuării livrărilor de arme către Ucraina şi a exercitării de presiuni asupra Rusiei prin sancţiuni. "Nu pot exista pauze în acordarea asistenţei. Cel mai important este ca toţi aliaţii să avanseze împreună către diplomaţie, prin eforturi comune", a declarat Zelenski după atacul care intervine în contextul contactelor conduse de SUA pentru a se ajunge la un acord privind încheierea războiului declanşat de Moscova.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Şapte raioane ale Kievului, fără căldură

Volodimir Zelenski a confirmat, de asemenea, că atacul rusesc de noaptea trecută a vizat infrastructura energetică din mai multe regiuni şi a lovit, de asemenea, infrastructura portuară din regiunea Odesa (sud) la graniţa cu România şi Republica Moldova. "Au fost lovite de asemenea regiunile Dnipro, Harkov, Cernihiv şi Cerkasî. Principalele ţinte au fost infrastructurile energetice şi tot ceea ce asigură o viaţa normală. În total, ruşii au folosit 22 de rachete de diferite tipuri, inclusiv rachete aerobalistice, şi peste 460 de drone, majoritatea fiind rachete Shahed ruso-iraniene", a precizat preşedintele ucrainean.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a reactualizat între timp bilanţul victimelor în capitala ucraineană, indicând că a crescut numărul persoanelor rănite la 14, între care un copil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Atacul rusesc a lovit un bloc de apartamente cu nouă etaje din cartierul Dnipro şi un bloc turn de 22 etaje în cartierul Pecerski, provocând incendii de amploare şi distrugerea apartamentelor la mai multe etaje. La faţa locului operează pompierii şi echipele de salvare, care încearcă să recupereze persoanele îngropate sub dărâmături, potrivit Serviciului ucrainean pentru Situaţii de Urgenţă.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a comunicat pe Telegram că Rusia a atacat din nou infrastructurile portuare şi energetice din zonă. "În unele locuri au izbucnit incendii la infrastructurile portuare şi energetice, echipamente au fost avariate", a scris Kiper, precizând că şase persoane au fost rănite.

Ministerul ucrainean al Energiei consemnează lovituri asupra infrastructurii energetice, fără a oferi însă prea multe precizări. La Kiev, alimentarea cu căldură a fost întreruptă în mai multe cartiere, au transmis responsabili ai municipalităţii.

În timp ce Rusia ataca Ucraina, Kievul lansa unul dintre cele mai masive atacuri cu drone din ultimele săptămâni asupra teritoriului rus. Guvernatorul regiunii ruse Rostov, Iuri Sliusar, susţine că cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte opt rănte în atacul cu drone ucrainene asupra oraşului portuar Taganrog şi a districtului vecin Neklinovski, de la Marea Azov, toate în respectiva regiune.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰