Blackout parţial în R. Moldova, după bombardamentele Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina

Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la oprirea de urgenţă a sistemului energetic al Republicii Moldova, sâmbătă, a anunţat Ministerul Energiei din Republica Moldova.

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 13:05
Tensiunea a scăzut pe o linie electrică, dar curentul a fost deja restabilit în unele aşezări, a indicat ministerul pe Telegram.

Atacurile ruseşti care utilizează drone, rachete balistice şi rachete de croazieră de la începutul anului au afectat sever infrastructura energetică a Kievului, care se confruntă cu cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din urmă cu aproape patru ani; pe de altă parte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat vineri administraţia oraşului Kiev pentru modul în care gestionează problemele cu încălzirea şi alimentarea cu curent electric în capitală.

Operatorul metroului din Kiev a anunţat sâmbătă că metroul a fost închis temporar din cauza penuriei de electricitate, potrivit AFP.

