NATO, avertisment privind planurile Rusiei: Chiar dacă războiul din Ucraina se termină, va începe altul

Sfârşitul războiului din Ucraina nu va aduce neapărat stabilitate în regiune, avertizează liderii militari occidentali. Chiar dacă conflictul se va încheia, Rusia continuă să investească masiv în tehnologii militare și ar putea declanșa un nou război, au avertizat oficialii prezenți la Conferința Navală de la Paris. Oficialii au subliniat că amenințările se extind "de la fundul mării până în spațiu" și că adaptarea rapidă a tehnologiei și a tacticilor este esențială pentru securitatea internațională.

"Dacă războiul din Ucraina se încheie, ne vom confrunta cu un nou război din partea acestui adversar", a declarat amiralul olandez Rob Bauer Liebregs, la Conferința Navală de la Paris, citat de Breaking Defense, potrivit Mediafax.

Și alți lideri militari au atras atenția că tensiunile nu vor dispărea odată cu finalul conflictului actual.

"Investițiile Rusiei în Flota Nordului nu au scăzut", a avertizat generalul Gwyn Jenkins, comandant în forțele navale ale Marii Britanii (Royal Navy).

În opinia sa, "fregatele și submarinele nu sunt suficiente", trebuie "dezvoltată o abordare diferită".

Amenințările, "de la fundul mării până în spațiu"

Amiralul Nicolas Vaujour, șeful Marinei franceze, a explicat că mediul de securitate s-a schimbat radical în ultimii ani. "Instrumentele de reglementare internațională nu mai sunt funcționale", a spus acesta, adăugând că amenințările se extind acum "de la fundul mării până în spațiu", lucru care nu se întâmpla în urmă cu un deceniu.

Oficialul francez a dat drept exemplu atacurile Ucrainei asupra flotei ruse, realizate cu ajutorul dronelor. "Asta ne arată că cheia succesului este agilitatea, iar marina trebuie să fie gândită astfel încât să se poată adapta rapid", a spus Vaujour, recunoscând că acest lucru este "foarte dificil" de pus în practică.

Drone, rachete și bruiaj GPS, noile riscuri

Americanul James Caudle, comandant în cadrul U.S. Fleet Forces Command – structura Marinei SUA care coordonează pregătirea și operațiunile forțelor navale, a subliniat că tehnologia devine din ce în ce mai accesibilă și pentru actori mai mici. "Este din ce în ce mai ieftin să obții tehnologii militare puternice”, a spus acesta, făcând referire inclusiv la rachetele balistice lansate de rebelii Houthi din Yemen asupra navelor din Marea Roșie.

Liebregs a descris și presiunile constante din jurul infrastructurii strategice. "Nave afiliate Rusiei staționează în apropierea infrastructurii vitale, drone zboară deasupra teritoriului nostru, iar noi suferim bruiaje și blocaje GPS. Nu ar trebui să acceptăm acest lucru ca pe o nouă normalitate", a declarat oficialul militar.

"Trebuie să ne pregătim de război"

"Trebuie să ridicăm nivelul și să ne pregătim pentru război", au fost de acord liderii militari prezenți la Paris, subliniind că mediul de securitate devine tot mai instabil.

Oficialii NATO au vorbit și despre schimbările rapide din tehnologie și despre modul în care acestea transformă armata. „Cheia este cum facem oamenii și mașinile să lucreze împreună”, a spus Sir Gwyn Jenkins, referindu-se la folosirea tot mai frecventă a vehiculelor fără pilot alături de navele clasice.

Producția de armament, în creștere

În același timp, industria de apărare încearcă să accelereze producția de echipamente militare. Generalul Marie David, din cadrul DGA – agenția guvernamentală din Franța care se ocupă de achizițiile pentru armată – a explicat că, pentru a crește viteza de livrare, Parisul distribuie comenzile către mai multe șantiere navale.

"Există aproximativ 1.000 de companii în sectorul naval de apărare din Franța, dintre care 250 sunt esențiale. Modelul pe care îl urmărim este ca aproximativ 20% din activitatea lor să provină din contracte militare", a spus ea.

Tehnologia, arma decisivă

Și compania franceză Thales, unul dintre cei mai mari producători europeni de tehnologie militară, crește ritmul de producție. "Încercăm să creștem viteza de producție a radarelor de două până la patru ori și a sistemelor sonar chiar de opt ori", a spus vicepreședintele Thierry Weulersse.

Liderii militari vorbesc și despre modul în care tehnologia schimbă regulile războiului. „Dacă nu stăpânim datele, vom pierde. Datele sunt muniția, iar arma este puterea de calcul”, spun responsabilii cu războiul informațional din cadrul Royal Navy.

Întoarcere la sextant

În același timp, oficialii atrag atenția că dependența de tehnologie poate deveni o vulnerabilitate. Căpitanul Jérôme Henry, șeful instruirii din Marina franceză, a spus că militarii sunt pregătiți și pentru situații în care sistemele moderne nu mai funcționează, motiv pentru care reînvață să folosească instrumente clasice de navigație, care nu pot fi afectate de atacuri cibernetice.

"Totul este linie de front", consideră viceamiralul francez în rezervă Marc Aussedat, avertizând că aprovizionarea devine o problemă critică în caz de conflict.

Asemenea Chinei, și Franța analizează posibilitatea de a folosi nave civile pentru a sprijini operațiunile militare în caz de război.

