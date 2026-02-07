Doi suspecţi vor fi interogaţi în cazul tentativei de asasinat asupra generalului rus din GRU, Alexeiev

Kremlinul va interoga "în curând" doi suspecţi în cazul tentativei de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, a relatat sâmbătă ziarul rus Kommersant, citând o sursă apropiată anchetei.

După interogatoriu, suspecţii vor fi acuzaţi, a relatat ziarul, fără a confirma dacă suspecţii au fost reţinuţi. Rusia nu a transmis oficial reţinerea suspecţilor.

Alexeiev, adjunctul şefului GRU, serviciul de informaţii militare al Rusiei, a fost împuşcat la data de 6 februarie în apartamentul său din Moscova şi transportat de urgenţă la spital vineri. El a fost operat cu succes şi şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, dar a rămas sub supraveghere medicală, a scris Kommersant.

Anchetatorii ruşi au declarat vineri că un bărbat înarmat neidentificat a tras mai multe focuri de armă asupra lui Alexeiev înainte de a fugi de la locul faptei.

Lavrov acuză Ucraine pentru tenativa de asasinat

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, care, potrivit lui, fără a cita dovezi, a fost concepută pentru a sabota negocierile de pace.

Ucraina a declarat că nu are nicio legătură cu acest atac armat.

Alexeiev, în vârstă de 64 de ani, a fost supus sancţiunilor SUA pentru interferenţa cibernetică a Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din 2016. UE i-a impus sancţiuni pentru otrăvirea fostului agent rus Serghei Skripal şi a fiicei sale în oraşul englez Salisbury în 2018.

