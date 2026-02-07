Antena Meniu Search
Doi suspecţi vor fi interogaţi în cazul tentativei de asasinat asupra generalului rus din GRU, Alexeiev

Kremlinul va interoga "în curând" doi suspecţi în cazul tentativei de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, a relatat sâmbătă ziarul rus Kommersant, citând o sursă apropiată anchetei.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 14:51
După interogatoriu, suspecţii vor fi acuzaţi, a relatat ziarul, fără a confirma dacă suspecţii au fost reţinuţi. Rusia nu a transmis oficial reţinerea suspecţilor.               

Alexeiev, adjunctul şefului GRU, serviciul de informaţii militare al Rusiei, a fost împuşcat la data de 6 februarie în apartamentul său din Moscova şi transportat de urgenţă la spital vineri. El a fost operat cu succes şi şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, dar a rămas sub supraveghere medicală, a scris Kommersant

Anchetatorii ruşi au declarat vineri că un bărbat înarmat neidentificat a tras mai multe focuri de armă asupra lui Alexeiev înainte de a fugi de la locul faptei.

Lavrov acuză Ucraine pentru tenativa de asasinat

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, care, potrivit lui, fără a cita dovezi, a fost concepută pentru a sabota negocierile de pace.  

Ucraina a declarat că nu are nicio legătură cu acest atac armat.         

Alexeiev, în vârstă de 64 de ani, a fost supus sancţiunilor SUA pentru interferenţa cibernetică a Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din 2016. UE i-a impus sancţiuni pentru otrăvirea fostului agent rus Serghei Skripal şi a fiicei sale în oraşul englez Salisbury în 2018.

