Jaf dramatic filmat de camerele de supraveghere! Un bătrân de 72 de ani din Cernavodă a fost prădat în plină stradă de banii pe care abia îi împrumutase de la Casa de Ajutor Reciproc. Hoţii l-au atacat la scurt timp după ce primise o sumă importantă. Cu toate că a luptat din toate puterile, pensionarul nu a mai avut ce face decât să ceară ajutorul Poliţiei, cu lacrimi în ochi.

Însoţit de o cunoştintă, bărbatul de 72 de ani tocmai împrumutase 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Abia ieşiseră din clădire, când un bărbat s-a apropiat ameninţător. Speriaţi, au încercat să scape de el.

Femeia şi-a dat seama că individul voia să îi jefuiască şi i-a cerut pensionarului plicul cu bani, în speranţa că hoţul nu o va ataca pe ea. Începe o luptă, iar agresorul primeşte ajutor de la o complice. Împreună, smulg banii pensionarilor, se urcă într-o maşină şi pleacă. Bătrânul încearcă disperat să îi oprească, dar cei doi sunt mai rapizi.

"Au venit ăstia doi, pe care îi cunoşteam, cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră de 2.000 de lei", spune Viorel Nichita, păgubit.

Rămas fără bani şi cu datorii la Casa de Ajutor, pensionarul a reclamat furtul la Poliţie. Jaful a fost filmat de camerele de supraveghere, chiar la 10 metri de Casa de Ajutor Reciproc. Imaginile i-au ajutat pe polițiști să îi identifice și să îi prindă pe hoți, la doar cateva ore de la incident.

Agresorii, un bărbat de 41 de ani şi o femeie de 26, au fost arestaţi preventiv.

"Ulterior, indivizii au plecat către constanţa ajutaţi de către un complice care i-a preluat cu maşina. Poliţiştii i-a localizat la scurt timp, asupra suspectului fiind găsită întreaga sumă de bani sustrasă", spune Nadia Ilaș, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Fost mecanic de locomotivă, pensionarul care şi-a recuperat banii îi acuză pe suspecţi că nu ar fi la primul jaf. Bărbatul susţine că se împrumutase ca să înceapă o afacere la Cernavodă.

"Mă duc să plătesc chiria pe patru luni, să dea drumul şi de luni vreau să deschid restaurant", spune Viorel Nichita, păgubit.

După tâlhăria în plină stradă, localnicii din Cernavodă sunt îngroziţi.

"În Cernavodă nu se mai întâmpla aşa ceva, dar copiilor ăstea nu le mai place munca".

"Mă păzesc cum pot, altă şansă nu avem".

"E de speriat, pentru femei, bătrâni", spun oamenii.

Peste 66.000 de oameni au reclamat la Poliţie că au fost victimele hoţilor în primele nouă luni ale anului trecut.

