Video Bucuria trecerii dintre ani, umbrită de ameninţări teroriste. În Australia şi Germania, poliţia e în stradă

Miliarde de pământeni se pregătesc cu emoţie şi nerăbdare să întâmpine anul nou. 2026 este aşteptat cu focuri de artificii şi jocuri de lumini spectaculoase. Pe de altă parte, serviciile de informaţii din marile ţări turistice sunt în alertă din cauza ameninţărilor teroriste.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 20:37

La New York, în Times Square, Anul Nou poate să vină. Sute de turişti şi localnici au asistat la repetiţia momentului care va anunţa intrarea în 2026. Cei care vor petrece revelionul la New York vor fi întâmpinaţi de panouri luminoase cu piese din cristal. Peste 5.000 de discuri au fost montate pe celebrul Glob al metropolei.

Cel mai mare oraş din China, Shanghai, cu peste 30 de milioane de locuitori, este şi el învăluit într-o atmosferă festivă. Milioanele de beculeţe strălucitoare şi figurine uriaşe vor fi completate cu un un inedit show de artificii. Iar o uriaşă petrecere de revelion va fi organizată pe malul mării.

În Germania, pregătirile pentru noaptea dintre ani au început la coadă la artificii. În multe oraşe, mii de nemţi s-au instalat încă de la miezul nopţii la uşile magazinelor cu articole pirotehnice. Poliţiştii din Germania sunt, însă, în alertă maximă din cauza violenţelor care au avut loc anii trecuţi la petrecerile de Anul Nou. 70.000 de poliţişti au fost mobilizaţi în zonele aglomerate din marile oraşe. Iar Franţa va trimite pe străzi 90.000 de mii de poliţişti şi jandarmi în noaptea de revelion.

În Australia, un număr record de polițiști vor patrula prin Sydney de Anul Nou după atacul de pe plaja Bondi, soldat cu 16 morţi.

Atmosfera este mai puţin încordată în Marea Britanie. Regele Charles a pregătit lista de onoare pentru Anul Nou, care recunoaşte meritele unor personalităţi. Peste 1.100 de persoane au primit onoruri, printre care Idris Elba, alergătoarea de maraton Paula Radcliffe şi Mervyn Kersh, un veteran de război în vârstă de 101 ani.

