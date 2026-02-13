Femeia care a murit arsă de vie în Crângaşi se afla într-o maşină electrică Arora S2. Se conduce fără permis

Antena Meniu Search
Maşina electrică care a luat foc pe un bulevard din Capitală este un model Arora S2, un vehicul de mici dimensiuni care poate fi condus fără permis auto. Are două locuri - unul în faţă, al şoferului, şi unul în spate, acolo unde stătea femeia în vârstă de 51 de ani de care şi-a pierdut viaţa.

Potrivit martorilor, autoturismul a trecut pe lângă ei, iar la scurt timp după aceea s-ar fi aprins brusc. Flăcările au cuprins rapid vehiculul, iar intervenţia a fost contracronometru. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, ambulanţe şi poliţişti. Flăcările s-au extins rapid la alte două autoturisme, iar maşina de la care a pornit incediul, un model Arora S2, s-a făcut scrum.

Arora S2 este un cvadriciclu electric urban, cu dimensiuni reduse, destinat deplasărilor pe distanţe scurte. Vehiculul este produs în Turcia de către Arora Motor, fiind promovat drept o alternativă accesibilă pentru oraş, putând fi condus fără permis categoria B, în anumite condiţii legale.

Maşina are o caroserie compactă, două uşi şi un habitaclu restrâns, cu locurile dispuse unul în spatele celuilalt. Şoferul în vârstă de 56 de ani s-a salvat la timp la timp, însă flăcările s-au extins atât de repede încât soţia sa în vârstă de 51 de ani care se afla pe locul din spate nu a mai apucat să iasă din maşină.

Bateria electrică este amplasată în partea inferioară a vehiculului, iar specialiştii spun că, în cazul unui incendiu la un autovehicul electric, focul se poate propaga rapid din cauza acumulatorilor.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cauza izbucnirii incendiului şi dacă a fost vorba despre o defecţiune tehnică sau despre un alt factor care a dus la producerea tragediei.

