Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean Volodimir Zelenski "să se mişte" şi să ajungă la un acord cu Rusia, înaintea unei noi runde de negocieri prevăzută săptămâna viitoare la Geneva.

"Zelenski va trebui să se mişte. Rusia vrea să încheie un acord, iar Zelenski va trebui să acţioneze", declară presei, la Casa Albă, preşedintele american.

"Altfel, el va rata o ocazie foarte bună", a adăugat el.

Următoarea rundă de negocieri între Rusia, Ucraina şi Statele Unite în căutarea unei soluţii diplomatice a Războiului din Ucraina urmează să aibă loc marţi şi miercuri, la Geneva, au anunţat vineri Kremlinul şi Kievul.

Președintele Volodimir Zelenski ar prefera ca războiul să continue decât să accepte un acord de pace umilitor pentru Ucraina, iar anturajul său se teme că, dacă nu obține soluționarea conflictului în această primăvară, Kievul va pierde o fereastră de oportunitate, iar luptele vor continua alţi ani.

Informațiile apar într-un amplu interviu acordat de Zelenski revistei americane The Atlantic.

Dacă Donald Trump vrea să-și consolideze moștenirea ca făuritor de pace și să crească șansele Partidului Republican la alegerile pentru Congres din toamnă, ar trebui să profite de acest moment pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Este apelul lui Zelenski către Trump, cel mai puternic aliat al său, pentru a nu rata șansa de a face pace în Ucraina, relatează The Atlantic.

Zelenski preferă să continue lupta decât să accepte un acord de pace umilitor

"Cred că nu există o victorie mai mare pentru Trump decât să oprească războiul dintre Rusia și Ucraina. Pentru moștenirea pe care o lasă, este pe primul loc. Cea mai avantajoasă situație pentru Trump este să facă acest lucru înainte de alegerile pentru Congres", a spus Zelenski într-un interviu acordat cunoscutului jurnalist american Simon Shuster.

Cu toate astea, Zelenski a declarat că preferă să nu existe niciun acord și, prin urmare, ca luptele să continue, decât să-și oblige poporul să accepte o pace dezavantajoasă. Din acest motiv, unii membri ai cercului său apropiat sunt îngrijorați că, dacă nu se negociază un sfârșit al războiului în această primăvară, Ucraina riscă să piardă fereastra de oportunitate pentru a soluționa conflictul, iar țara va continua să sufere alți ani de război.

