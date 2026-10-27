Atacurile cu drone asupra unor nave din Marea Neagră s-au înmulţit în ultima perioadă, unele dintre acestea fiind foarte aproape de apele teritoriale ale României. Şi vecinii bulgari s-au confruntat cu aceeaşi problemă, dar guvernul de la Sofia ne indică drept catalizatori ai acestor atacuri.

Bulgaria dă vina pe România pentru atacurile Rusiei din Marea Neagră: "Ne trebuie dovezi înainte să acuzăm" - Arhivă

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat în cadrul Forumului Economic de la Sofia că după ce România a numit Rusia drept agresor, atacurile cu drone s-au înmulţit. Acesta a mai precizat că l-a chemat pe ambasadorul rus din Bulgaria la o discuţie, dar nu a dat vina pe Rusia în lipsa unor dovezi clare.

8 incidente: 4 în apropierea apelor teritoriale româneşti, 4 în apropierea Bulgariei

"Am fost singurul prim-ministru dintre cele trei state ale noastre membre NATO din zona Mării Negre care l-a convocat pe ambasadorul rus și și-a exprimat foarte clar poziția. Dar am principii. Atunci când acuz, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot face acest lucru pe baza unor sloganuri", a declarat Radev, potrivit vesti.bg.

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Între 5 și 23 octombrie, opt nave comerciale au fost lovite sau implicate în incidente asociate atacurilor cu drone în largul coastelor Bulgariei și României. Patru dintre incidente au avut loc în apropierea Bulgariei, iar celelalte patru în zona României.

Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc vineri, când nava comercială Khoryv, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat la aproximativ 13 mile marine de Constanța. Un membru al echipajului a murit, nouă au fost salvați, iar alți trei au fost dați dispăruți.

Președintele Nicușor Dan a declarat că incidentul de vineri din Marea Neagră reprezintă "un efort de escaladare a Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina". Șeful statului a precizat că atacurile cu drone din Marea Neagră au fost discutate atât în CSAT, cât și la nivelul NATO.