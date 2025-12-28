Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică.

Bulgaria trece la euro: "Preţurile vor creşte. Aşa mi-au spus prietenii care locuiesc în Europa de Vest" - Profimedia

Țara cu 6,5 milioane de locuitori va deveni a 21-a țară care se alătură zonei euro la 1 ianuarie, deoarece factorii de decizie de la Bruxelles și Sofia speră că acest lucru va stimula economia celei mai sărace națiuni a UE și va consolida traiectoria sa pro-occidentală, relatează Guardian.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că "datorită monedei euro", Bulgaria va avea mai multe legături de comerţ, mai multe investiții și mai multe "locuri de muncă de calitate și venituri reale".

Într-o vizită recentă la Sofia, comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că această mișcare a fost esențială într-un moment de război al Rusiei cu Ucraina, de creștere a tensiunilor geopolitice și de incertitudine economică globală care "subliniază importanța unității europene".

Articolul continuă după reclamă

"Majoritatea țărilor europene - inclusiv Bulgaria - sunt mult prea mici pentru a modela lumea de astăzi pe cont propriu. Ele pot câștiga greutatea necesară doar prin integrarea deplină în structurile politice și economice mai ample ale Uniunii Europene", a spus el.

În ciuda beneficiilor lăudate, bulgarii sunt departe de a fi uniți. Un sondaj recent realizat de ministerul finanțelor a arătat că, în timp ce 51% dintre cetățeni erau în favoarea aderării la moneda unică, 45% erau împotriva acesteia.

O ceartă a izbucnit în parlament în iunie, când intrarea în euro a fost aprobată de Comisia Europeană, parlamentarii din partidul de extremă dreapta, pro-rus Renașterea, blocând podiumul.

Petar Ganev, cercetător senior la Institutul de Economie de Piață, un thinktank cu sediul la Sofia, a declarat că diviziunea privind moneda euro a fost un simptom al unei tensiuni politice mai ample.

"Acest lucru nu este surprinzător. Țara este divizată în aproape tot ce vă puteți imagina", a spus Ganev. "Și după instabilitatea politică, am ajuns într-un mediu politic foarte ostil."

O criză politică de patru ani, marcată de șapte runde de alegeri parlamentare și corupție pe scară largă, a erodat încrederea în guvern și a contribuit la climatul politic polarizat.

Săptămâna trecută, guvernul fostului prim-ministru Rosen Zhelyazkov a demisionat după mai puțin de un an de mandat, după săptămâni de proteste anticorupție în masă în toată țara.

Deși drama politică este puțin probabil să împiedice adoptarea monedei euro, mulți se tem că prețurile vor crește brusc în timpul tranziției și, cu un salariu mediu lunar de aproximativ 1.100 de lire sterline, acest lucru nu este ceva ce mulți bulgari și-ar putea permite.

Comunitățile din zonele rurale și persoanele în vârstă sunt de așteptat să fie cele mai vulnerabile la inflație și să fie cele mai temătoare de tranziție, chiar dacă Bruxelles-ul a declarat că nu există dovezi care să sugereze că inflația va crește.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰