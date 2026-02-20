Arena de tenis S.M. Krishna a fost în fierbere nu doar din cauza aşilor şi loviturilor câştigătoare, ci şi pentru că jucătoarele şi spectatorii au fost nevoiţi să se adăpostească după ce un roi de albine a invadat arena în timpul turneului ITF Bengaluru Open.

Un meci de tenis profesionist a fost oprit şi arena evacuată după ce un roi de albine a invadat perimetrul - Profimedia

Jocul a fost suspendat temporar după ce un oficial a observat albinele şi a alertat jucătoarele şi arbitrul în timpul meciului din optimile de finală, dintre favorita australiană Talia Gibson şi Sahaja Yamalapalli, iar toată lumea a părăsit terenul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Stadionul din statul sudic Karnataka, care a găzduit şi meciul de calificare pentru Cupa Davis dintre India şi Ţările de Jos în această lună, este situat în Cubbon Park, care are peste 8.000 de copaci răspândiţi pe o suprafaţă de aproape 200 de acri, notează Reuters.

Articolul continuă după reclamă

Meciul din turneul ITF W100 a fost reluat după scurt timp, Gibson învingând-o pe Yamalapalli cu 6-0, 6-0 în mai puţin de o oră.

În faza următoare, sportiva australiană o va înfrunta pe rusoaica Polina Iatcenko, favorită 5, care a trecut de Arina Gabriela Vasilescu, scor 6-7 (6), 6-3, 6-2.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰