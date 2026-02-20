Antena Meniu Search
Fostul preşedinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pe viaţă, şi-a cerut scuze pentru decizia luată

Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru scurta instaurare a legii marţiale la sfârşitul anului 2024, şi-a cerut scuze vineri pentru "frustrarea şi dificultăţile" cauzate de acest episod, repetând în acelaşi timp că a acţionat în interes naţional.

20.02.2026
"Chiar dacă această decizie a fost luată în ceea ce am considerat a fi interesul naţional, îmi cer sincer scuze populaţiei pentru frustrarea şi dificultăţile care au rezultat în cele din urmă din cauza neajunsurilor mele", a declarat Yoon într-un comunicat publicat prin intermediul avocatului său, relatează Reuters.

Joi, Tribunalul Districtual Central din Seul l-a condamnat pe Yoon Suk Yeol la închisoare pe viaţă pentru că a "condus o insurecţie" prin decretarea legii marţiale pe 3 decembrie 2024 şi trimiterea armatei să ia cu asalt Adunarea Naţională.

El a justificat această măsură drastică invocând ameninţă vagi care ar fi fost făcute, potrivit acestuia, de "forţe antistatale" afiliate Coreei de Nord şi prin faptul că parlamentul, dominat de opoziţie, îi bloca toate iniţiativele.



Cu toate acestea, un număr suficient de membri ai parlamentului au reuşit să se strecoare în clădirea legislativului, înconjurată de soldaţi, şi să adopte o rezoluţie împotriva acestei tentative de acaparare a puterii, forţându-l pe preşedintele de atunci să dea înapoi.

Regimul civil a fost în cele din urmă suspendat doar pentru şase ore, dar această tentativă de acaparare a puterii a declanşat o criză politică profundă şi prelungită în ţară.

Fostul preşedinte, în vârstă de 65 de ani, a descris verdictul instanţei - mai blând decât cererea parchetului de a fi condamnat la moarte - ca fiind "dificil de acceptat", fără a anunţa dacă va face sau nu apel.

În Coreea de Sud, persoanele condamnate la închisoare pe viaţă pot solicita, în general, eliberarea condiţionată după executarea a 20 de ani din pedeapsă. Cu toate acestea, mai mulţi alţi foşti şefi de stat, condamnaţi la pedepse grele cu închisoarea, au fost graţiaţi de succesorii lor după câţiva ani.

