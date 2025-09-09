România a primit 16,6 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat apărării, a doua cea mai mare alocare din mecanism după Polonia. Anunțul a fost făcut marţi în cadrul unei conferințe de presă susținute de Henna Virkkunen, vicepreședintă a Comisiei Europene, și Andrius Kubilius, comisar pentru Apărare.

Comisia Europeană a aprobat azi repartizarea provizorie a celor 150 de miliarde de euro pentru consolidarea apărării Uniunii Europene prin noul program SAFE - Security Action for Europe. Fondurile sunt disponibile sub formă de împrumuturi pe termen lung, cu dobânzi reduse și perioadă de grație de 10 ani, pentru achiziția de echipamente militare și pentru consolidarea zonelor deficitare de apărare.

După negocieri dure privind traiectoria de deficit bugetar, România va primi 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare după Polonia, peste 43 de miliarde, fiind urmată de Ungaria şi Franţa, ambele cu aceeaşi sumă, 16,2 miliarde.

Alocarea provizorie pentru fiecare stat membru înscris în SAFE este următoarea:

Articolul continuă după reclamă

Polonia - 43.734.100.805 €

România - 16.680.055.394 €

Franța - 16.216.720.524 €

Ungaria - 16.216.720.524 €

Italia - 14.900.000.000 €

Lituania - 6.375.487.840 €

Letonia - 5.680.431.322 €

Portugalia - 5.841.179.332 €

Belgia - 8.340.027.698 €

Estonia - 2.660.932.171 €

Slovacia - 2.316.674.361 €

Cehia - 2.060.000.000 €

Croația - 1.700.000.000 €

Finlanda - 1.000.000.000 €

Spania - 1.000.000.000 €

Cipru - 1.181.503.924 €

Bulgaria - 3.261.700.000 €

Grecia - 787.669.283 €

Danemarca - 46.796.822 €

"Decizia de astăzi demonstrează angajamentul Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul apărării și determinarea sa de a investi într-un viitor mai sigur. Pe măsură ce avansăm cu programul SAFE, vom sprijini statele membre să își consolideze capabilitățile de apărare în conformitate cu prioritățile lor naționale și NATO", a declarat Henna Virkkunen, vicepreședintă CE.

"SAFE este un succes istoric pentru Uniunea Europeană. Odată cu Cartea Albă privind nivelul de pregătire în apărare, ne-am angajat să sprijinim efortul de reînarmare al statelor membre și al Ucrainei. La mai puțin de șase luni, acest lucru a devenit realitate. Această sumă semnificativă va contribui la descurajarea inamicilor și la întărirea apărării europene. De acum înainte vom colabora strâns cu statele membre pentru a ne asigura că aceste fonduri sunt utilizate pentru a îmbunătăți interoperabilitatea, pentru a dezvolta baza industrială europeană de apărare și pentru a consolida capabilitățile noastre colective", a declarat Andrius Kubilius, comisar pentru Apărare.

"Punem bugetul UE să lucreze pentru securitatea noastră. Cu SAFE, valorificăm la maximum resursele noastre, ajutând statele membre să cheltuiască mai eficient pentru apărare. Totodată, arată că UE poate acționa rapid și hotărât atunci când este nevoie", a spus Piotr Serafin, comisar pentru Buget

Cum funcţionează împrumuturile prin schema SAFE

19 state membre și-au exprimat interesul de a accesa împrumuturi prin mecanismul SAFE: Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Finlanda. În septembrie s-au purtat negocieri tehnice între România și Comisia Europeană (Ministerul Finanțelor, MApN, MAI, MT), pentru planul național de investiții.

Consiliul UE a adoptat în mai un regulament de instituire a instrumentului "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE). SAFE este un instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producţia industriei de apărare prin achiziţii publice comune axate pe capabilităţile prioritare.

SAFE va finanţa investiţii urgente şi la scară largă în baza industrială şi tehnologică de apărare europeană (EDTIB). Obiectivul urmărit este de a stimula capacitatea de producţie pentru ca echipamentele de apărare să fie disponibile în caz de nevoie şi de a remedia lacunele actuale în materie de capabilităţi - consolidând, în cele din urmă, gradul general de pregătire pentru apărare al UE, conform unui comunicat al consiliului UE.

Prin SAFE, UE va furniza până la 150 miliarde euro care vor fi acordate statelor membre interesate, la cerere şi pe baza planurilor naţionale. Plăţile vor lua forma unor împrumuturi cu scadenţă lungă, la preţuri competitive, care vor fi rambursate de statele membre beneficiare.

SAFE este primul pilon al Planului Comisiei Europene "ReArm Europe Plan/Readiness 2030", care propune mobilizarea a peste 800 de miliarde EUR sub formă de cheltuieli pentru apărare.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰