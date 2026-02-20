Antena Meniu Search
Rusia a trimis cinci avioane în largul coastelor Alaska. Reacţia armatei americane

Comandamentul Nord-American de Apărare Aeriană (North American Aerospace Defense Command/NORAD) a comunicat joi că a detectat mai multe avioane de luptă ruseşti în largul coastelor Alaskăi, ceea ce a făcut necesară mobilizarea unor aparate militare pentru a escorta aeronavele ruseşti.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 09:56
Conform CBS News, NORAD a detectat şi urmărit două bombardiere Tu-95s, două avioane de luptă multirol Su-35s şi un avion de recunoaştere A-50 (de tip AWACS) care operau în Zona de identificare a apărării aeriene din Alaska (Adiz), indică organizaţia de apărare a SUA şi Canadei într-un comunicat.

În consecinţă, NORAD a ridicat de la sol două aparate de luptă multirol F-16s, două avioane de vânătoare F-35, un Boeing E-3 Sentry, cunoscut şi ca AWACS (Airborne Warning and Control System) şi patru KC-135 (de realimentare) pentru a intercepta, identifica cu certitudine şi escorta aeronavale ruseşti.

Avioanele militare ruseşti au rămas în spaţiul aerian internaţional şi nu au intrat în spaţiul aerian suveran american sau canadian, a specificat NORAD, adăugând că avioanele Rusiei au fost escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene din Alaska. 

