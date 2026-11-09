Doi tineri locuiesc în New York fără să plătească chirie. Metoda prin care și alții pot economisi mii de $

Un cuplu a găsit o metodă neobișnuită de a locui în New York fără să plătească chirie. Cei doi și-au transformat un autobuz școlar într-o locuință complet utilată și spun că au aproape la fel de mult spațiu ca într-un apartament obișnuit din oraș.

În New York, unde chiriile pot ajunge la mii de dolari pe lună, ideea de a locui fără să plătești chirie pare greu de crezut. Totuși, Allison Bracken și partenerul ei au reușit acest lucru după ce au transformat un autobuz școlar de aproximativ 12 metri lungime într-o casă.

Cei doi locuiesc în prezent în Manhattan, împreună cu cei doi câini ai lor, Ricky și Mr Lahey. Prin această alegere, au reușit să își reducă semnificativ cheltuielile, potrivit Mirror.

Cum arată autobuzul transformat în locuință

Allison a prezentat pe rețelele sociale interiorul autobuzului, care a fost complet renovat și amenajat pentru a oferi confortul unei locuințe obișnuite.

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Interiorul seamănă cu cel al unui apartament modern. Autobuzul are o bucătărie complet utilată, o masă cu spații de depozitare ascunse, o sobă pe lemne, un birou care poate fi folosit pentru muncă sau jocuri video și o canapea care se transformă într-un pat dublu pentru musafiri.

"Avem o bucătărie complet utilată", a explicat Allison.

Cuplul a amenajat chiar și o mică grădină hidroponică, unde cultivă legume și plante aromatice fără să folosească pământ. Aceasta este o altă metodă prin care cei doi încearcă să economisească bani.

Autobuzul este dotat și cu un sistem de încălzire pe bază de propan.

Pe unul dintre pereți se află o hartă cu toate locurile pe care le-au vizitat împreună. Un avantaj al acestei locuințe este că se pot muta dintr-un loc în altul fără să fie nevoiți să își schimbe casa. Autobuzul are dormitor, baie cu cadă și aer condiționat

În partea din spate a autobuzului, cei doi au amenajat un dormitor matrimonial, care include și spații generoase pentru haine.

Deasupra patului se află un aparat de aer condiționat care poate fi folosit și pentru încălzire, în funcție de vreme. Locuința are inclusiv o baie complet utilată, cu o cadă de dimensiuni normale.

Allison spune că autobuzul are o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați și consideră că spațiul este suficient pentru nevoile lor.

"Cu o suprafață de 25 de metri pătrați, casa noastră este mai mare decât majoritatea apartamentelor din New York. Avem tot ce ne trebuie pentru a trăi confortabil în acest oraș", a explicat ea.

Cum au reacționat oamenii când au văzut locuința neobișnuită

Videoclipul publicat de Allison a atras numeroase comentarii. Mulți utilizatori au fost impresionați de felul în care a fost amenajat autobuzul și de libertatea de care se bucură cuplul.

Alții au vrut să afle cât de sigură este o astfel de locuință.

"Nu vă temeți că ar putea intra cineva prin efracție? Cât de sigur este?", a întrebat o persoană. "Este la fel de sigur ca o locuință obișnuită", a răspuns Allison. Un alt utilizator a atras atenția că, deși cei doi nu plătesc chirie, pot avea alte cheltuieli. "Fără chirie, dar cu toate taxele de parcare și amenzile", a comentat acesta. Allison a răspuns că, până acum, nu au avut probleme.

Alți utilizatori au remarcat că, și în cazul în care ar primi amenzi, acestea ar putea fi mai mici decât costul unei chirii în New York.

Ce reguli trebuie respectate pentru a locui într-un autobuz în New York

Deși ideea de a locui într-un autobuz poate părea atractivă, există și anumite restricții.

Potrivit companiei Escape Camper Vans, regula generală este că vehiculele comerciale, inclusiv autorulotele și rulotele, nu pot sta parcate mai mult de 24 de ore în același loc de parcare din oraș.

Asta înseamnă că persoanele care aleg să locuiască într-un astfel de vehicul trebuie să fie atente la regulile de parcare și să își mute periodic locuința.

În plus, faptul că nu plătesc chirie nu înseamnă că nu au deloc cheltuieli. Întreținerea autobuzului, combustibilul, încălzirea și eventualele taxe de parcare pot costa bani.

Cu toate acestea, Allison și partenerul ei sunt mulțumiți de alegerea făcută. Cei doi se bucură de libertatea de a călători și de faptul că nu trebuie să plătească lunar o chirie pentru a locui în New York.