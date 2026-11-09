Un spaniol a cumpărat o cabană cu 3.000 de €. Ce descoperire veche de 300 de ani a făcut în timpul renovărilor

În timpul restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, mulți oameni s-au apucat să facă pâine acasă și au golit rafturile magazinelor. Virgilio, în schimb, și-a dat seama că nu voia să-și petreacă restul vieții într-un apartament mic din Oviedo, Spania şi a cumpărat o cabană, cu dorinţa de a o renova.

O cabană veche din piatră, aflată în munții Asturiei, pe lângă care trecuse de multe ori, avea să devină viitoarea lui casă. Deși nu avea nicio experiență în construcții, bărbatul a decis să se apuce de renovare.

A cumpărat clădirea aflată în ruină cu doar 3.000 de euro. Planul său era să refacă pereții vechi din piatră și să construiască treptat un al doilea etaj, folosindu-se de tutoriale de pe internet. Așa a învățat inclusiv cum să prepare cimentul pentru prima dată.

Însă proiectul său a devenit cunoscut pe internet datorită unei descoperiri neașteptate. Virgilio a găsit o monedă veche de aproape 300 de ani, numită maravedí, care datează din timpul domniei regelui Filip al V-lea al Spaniei. Evoluția lucrărilor de renovare poate fi urmărită și pe canalul său de YouTube.

Articolul continuă după reclamă

A descoperit o monedă veche de aproape 300 de ani sub podeaua cabanei

Pentru a verifica starea terenului și a fundației, Virgilio a folosit un detector de metale în interiorul clădirii. Așa a descoperit moneda istorică. Nu se știe cât timp a stat moneda îngropată în pământ. Specialiștii estimează că a fost bătută în jurul anului 1740, ceea ce înseamnă că are aproximativ 286 de ani.

În momentul achiziției, fostul proprietar i-a povestit lui Virgilio câteva lucruri despre istoria clădirii.

Era vorba despre o braña, o cabană tradițională de munte, folosită în trecut de crescătorii de vite în lunile de vară. Multe astfel de construcții au fost abandonate și s-au degradat odată cu trecerea timpului. În această cabană locuiseră, de-a lungul anilor, mai multe generații ale aceleiași familii. Ulterior, clădirea a fost părăsită, iar condițiile meteorologice dure din munții Asturiei au afectat serios structura veche.

Cât valora moneda în trecut și cât valorează în prezent

34 de maravedí echivalau cu un real spaniol, iar 512 maravedí reprezentau un peso. Raportată la valorile actuale, suma ar fi echivalentă cu aproximativ 60 de cenți până la un euro. În trecut, monedele din cupru cu valori de doi și patru maravedí erau foarte răspândite.

Astăzi, valoarea unei astfel de monede pentru colecționari depinde în mare măsură de starea în care se află. Conform estimărilor oferite de Claude, o monedă deteriorată ar putea valora între 5 și 25 de euro. În schimb, exemplarele rare sau foarte bine păstrate pot ajunge să valoreze câteva sute de euro.

Ce planuri are Virgilio cu vechea cabană

La șase ani de la cumpărarea cabanei, Virgilio mai are mult de lucru până la finalizarea renovării. Cu toate acestea, nu și-a schimbat planurile. Bărbatul vrea să transforme clădirea abandonată într-o locuință independentă din punct de vedere energetic, dotată cu panouri solare, un sistem de colectare a apei de ploaie și încălzire pe lemne.

Lucrările avansează însă greu. Obținerea autorizațiilor, accidentările care l-au obligat să întrerupă temporar renovarea și dificultățile unei construcții aflate în mijlocul munților au prelungit considerabil proiectul.

Chiar și așa, Virgilio nu se gândește să renunțe. Este hotărât să readucă la viață această clădire cu o istorie îndelungată.

În timp ce numeroase cabane vechi din piatră sunt abandonate și înghițite treptat de vegetație, proiectul său arată că și construcțiile vechi de sute de ani pot primi o nouă șansă.